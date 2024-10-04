Українську олімпійську чемпіонку дискваліфікували через порушення антидопінгових правил
Біатлоністка Віта Семеренко отримала річну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил
Про це "Трибуна" повідомляє з посиланням на офіційний сайт Національного антидопінгового центру України.
Віта Семеренко тричі пропустила допінг-тести. Тепер біатлоністка перебуває у списку тимчасово відсторонених спортсменів НАДЦ.
Відсторонення 38-річної Семеренко триватиме до 20 березня 2025 року.
Хто така Віта Семеренко
Віта Семеренко є однією з найтитулованіших українських біатлоністок. У 2014 році на Олімпіаді вона здобула золото у складі жіночої естафетної команди та бронзу в спринті.
Семеренко є дворазовою віцечемпіонкою світу в естафеті. Також на її рахунку 5 бронзових нагород ЧС, 3 з них - в особистих гонках. У складі збірної України тричі вигравала золот в естафеті на етапах Кубка світу.
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