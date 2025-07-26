Ультиматум для Усика та вогняна перемога "Шахтаря" у Туреччині: огляд новин українського спорту за тиждень

"Шахтар" переміг "Бешикташ" у кваліфікації Ліги Європи

Цього тижня донецький "Шахтар" стартував у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Суперником для української команди став грізний стамбульський "Бешикташ", який славиться своїми вболівальниками й шаленою атмосферою на стадіоні.

Проте тиск трибун зумів позитивно вплинути на гру "Шахтаря". Українська команда відкрила рахунок у зустрічі вже на 7-й хвилині завдяки вдалому удару Аліссона, а на 28-й - бразильський вінгер вже асистував на Егіналду. Зустріч у Стамбулі закінчилась перемогою "Шахтаря" з рахунком 4:2, ще два мʼячі забив Кевін.

Повторна зустріч відбудеться 31 липня у польському Кракові. "Шахтарю" потрібно втримати перевагу у 2 мʼячі, щоб вийти у наступний раунд. Суперником донеччан стане невдаха протистояння між шотландським "Рейнджерс" та грецьким "Панатінаїкосом" у кваліфікації Ліги чемпіонів. В першій грі у Глазго перемогли господарі поля - 2:0.

Футболісти "Шахтаря" у матчі проти "Бешикташа", фото: Getty Images

"Динамо" розгромило "Хамрун Спартанс" у кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" цього тижня, хоч і в статусному турнірі, але зустрічалось з набагато скромнішим суперником - "Хамрун Спартанс" з Мальти.

Киян вперед на 13-й хвилині вивів Владислав Ванат. Перевагу чемпіонів України на 76-й хвилині збільшив Віталій Буяльський, а до розгромного рахунок у компенсований час довів Назар Волошин. У підсумку "Динамо" перемогло 3:0.

Повторна зустріч відбудеться 29 липня в польському місті Люблін. У 3-му раунді кваліфікації ЛЧ на переможця пари "Динамо" - "Хамрун Спартанс" чекатиме переможець "Пафос" (Кіпр) – "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль).

Олександр Тимчик (ліворуч), "Хамрун Спартанс" - "Динамо", фото: Getty Images

Ліга конференцій: "Полісся" і "Олександрія" без перемог

Українські клуби жахливо розпочали виступи у Лізі конференцій. Житомирське "Полісся" у першій грі приймало у словацькому Прешові "Санта Колому", а "Олександрія" грала у польському Катовіце з белградським "Партизаном".

У Словаччині "Олександрія" пропустила перший гол на 14-й хвилині від Богдана Костича. Вдруге "Партизан" забив невдовзі після перерви зусиллями Огнена Угрешича. У підсумку віцечемпіони України програли сербам з рахунком 0:2.

У Польщі "Полісся" на 21-й хвилині вперед вивів Олексій Гуцуляк. Проте ще до перерви команда Руслана Ротаня несподівано пропустила у відповідь двічі - від Ота Ремолінса та Давіда Креспо. Житомиряни сенсаційно поступилися команді з Андорри - 1:2.

Повторні матчі 2-го кваліфай-раунду ЛК відбудуться 31 липня.

WBO призначила Усику наступного суперника і встановила ультимативний дедлайн

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик отримав нового суперника, який претендує на пояс WBO (Всесвітньої боксерської організації).

"WBO офіційно розпочала переговори щодо обов'язкового бою за титул чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Джозефом Паркером", - йдеться у заяві за 24 липня.

Обидві сторони мають 30 днів, щоб досягти угоди, інакше український боксер повинен зробити пояс WBO вакантним.

Якщо Усик відмовиться битись з Паркером, то вдруге втратить звання абсолютного чемпіона світу з боксу.

Олександр Усик, фото: Getty Images

Харькова принесла Україні золоту медаль ЧС-2025 з фехтування

У середу, 23 липня, українська шпажистка Влада Харькова принесла збірній Україні першу нагороду на цьогорічному ЧС з фехтування.

На шляху до фіналу Харькова перемогла швейцарку Фіону Гатц (15:9), британку Джулію Карон (15:14), угорку Бланку Нагі (15:9), француженку Елоїз Ванріссель (15:14) та лідерку світового рейтингу Сон Се Ра з Південної Кореї - 15:14.

У вирішальному поєдинку Влада Харькова зустрічалася з бронзовою медалісткою Олімпіади-2020 Катріною Лехіс з Естонії. Українка перемогла 15:14 та стала чемпіонкою світу.

Після цього Харькова відмовилася від спільного фото з росіянином Кирилом Бородачовим, який став віцечемпіоном у чоловічій рапірі.