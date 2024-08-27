US Open: троє українських тенісисток вийшли у друге коло
Українські тенісистки Еліна Світоліна, Марта Костюк і Ангеліна Калініна кваліфікувались в 1/32 фіналу Відкритого чемпіонату США
Про це повідомляє офіційний сайт US Open.
Україну у першому колі US Open презентували одразу сім українських тенісисток: Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева, Даяна Ястремська, Марта Костюк, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Катерина Байндль.
Проте здобути перемоги змогли лише троє. Світоліна обіграла Марію Лурдес Карле з Аргентини, Костюк впевнено перемогла Маккартні Кесслер зі США, а Калініна переграла у трьох сетах Осіан Доден.
Найсенсаційніша поразка серед українок у Ястремської, яка була фавориткою і не змогла перемогти 101-шу ракетку світу Юле Німаєр.
Фото: Getty Images
В 1/32 фіналу US Open на фанатів одразу чекатиме український поєдинок: Еліна Світоліна гратиме проти Ангеліни Калініної. 28 серпня також гратиме Марта Костюк, у суперниках Гаррієт Дарт.
US Open
Перше коло (результати українок)
26-27 серпня
Еліна Світоліна (Україна) – Марія Лурдес Карле (Аргентина) – 3:6, 6:3, 6:4
Вікторія Азаренко – Юлія Стародубцева (Україна) – 3:6, 6:1, 6:1
Юлі Німайєр (Німеччина) – Даяна Ястремська (Україна) – 6:4, 6:7, 6:4
Пейтон Стернс (США) – Леся Цуренко (Україна) – 6:1, 7:5
Осіан Доден (Франція) – Ангеліна Калініна (Україна) – 1:6, 6:3, 1:6
Катерина Байндль (Україна) – Елізабетта Коччаретто (Італія) – 3:6, 0:6
Маккартні Кесслер (США) – Марта Костюк (Україна) – 2:6, 3:6
Фото: Getty Images
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