Усик назвав найважчий бій у своїй карʼєрі

Про це повідомляє Daily Mail.

"Бій з Фʼюрі посідає перше місце за складністю найважчих поєдинків, які я мав. За складністю, напругою та емоціями. Після кожного бою записую результат і свої думки про поєдинок, щоб потім поміркувати над ними у майбутньому. Завжди вважатиму його важким боєм", – сказав Олександр Усик.

На кону другого бою Олександра Усика і Тайсона Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі.

Реванш пройде 21 грудня. Усик і Фʼюрі знову зустрінуться на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Саме тут проходив перший поєдинок боксерів.