Усик зніметься із зіркою "Форсажу" в голлівудському фільмі про бійця UFC
Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик зніметься в голлівудському фільмі
Про це повідомляє IMBD.
Фільм Smashing Machin буде присвячений життю колишнього бійця UFC Марка Керра. Головну роль зіграє Двейн "Скеля" Джонсон.
У біографічній стрічці Усик виконає роль українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина, який двічі бився з Керром. У першому поєдинку українець виграв нокаутом, але бій визнали таким, що не відбувся. Натомість у другому - програв одноголосним рішенням суддів.
Прем’єра запланована на 2025 рік. У фільмі також зіграють Емілі Блант, Ліндсі Гевін, Раян Бейдер.
- 18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим важковаговиком в історії, який заволодів усіма чотирма престижними титулами.
- 21 червня стало відомо, що Ф'юрі вирішив скористатися правом на реванш з Усиком.
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