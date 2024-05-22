Усик зніметься із зіркою "Форсажу" в голлівудському фільмі про бійця UFC

Про це повідомляє IMBD.

Фільм Smashing Machin буде присвячений життю колишнього бійця UFC Марка Керра. Головну роль зіграє Двейн "Скеля" Джонсон.

У біографічній стрічці Усик виконає роль українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина, який двічі бився з Керром. У першому поєдинку українець виграв нокаутом, але бій визнали таким, що не відбувся. Натомість у другому - програв одноголосним рішенням суддів.

Прем’єра запланована на 2025 рік. У фільмі також зіграють Емілі Блант, Ліндсі Гевін, Раян Бейдер.