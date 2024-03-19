В українського нокаутера через росіянина зірвався чемпіонський бій

Про це повідомляє BoxingScene.

Сергій Богачук 30 березня у Лас-Вегасі мав зустрітися у бою за вакантний титул чемпіона світу в першій середній вазі (до 69,9 кг) за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) з Себастьяном Фундорою. Проте американець за два тижні до бою відмовився вийти на ринг проти українця. Натомість він у рамках того ж шоу відбоксує проти австралійця російського походження Тіма Цзю за титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).

У бою проти сина ексчемпіона світу з РФ Костянтина Цзю, боксер зі США замінить свого співвітчизника Кіта Турмана, який травмувався 17 березня на тренуванні. Натомість Сергієві Богачуку організатори вечора боксу влаштують бій за титул тимчасового чемпіона WBC проти американця Браяна Мендоси.

Цзю, Фундора та Мендоса співпрацюють з однією й тою ж промоутерською компанією - PBC.

Хто такий Сергій Богачук

28-річний Богачук виграв на професійному ринзі 23 бої, в усіх поєдинках він переміг нокаутом. Єдиної поразки українцю у 2021 році завдав Брендона Адамс зі США.