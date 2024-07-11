Вімблдон: Світоліна прокоментувала виліт з турніру

Про це повідомляє BTU.

"Так, сьогодні було надзвичайно складно. Я зробила все, що було в моїх силах. Нічого особливо не спрацювало. Моя суперниця добре била по м'ячу. Думаю, що це також не дало мені можливості поборотися за цей матч", - заявила Еліна Світоліна.

За словами українки, у матчі проти Олени Рибакіної її турбувала нога.

"Нога боліла трохи більше, ніж останніми днями, але чесно кажучи, коли суперниця грає так гостро, то дуже складно реагувати. Ми перебуваємо на такій стадії турніру, що вже у всіх є невеликі проблеми, свої травми, всі щось переживають, тож тут немає нічого такого", - сказала Світоліна.