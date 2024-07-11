Вімблдон: Світоліна прокоментувала виліт з турніру
Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала поразку у чвертьфіналі Вімблдона
Про це повідомляє BTU.
"Так, сьогодні було надзвичайно складно. Я зробила все, що було в моїх силах. Нічого особливо не спрацювало. Моя суперниця добре била по м'ячу. Думаю, що це також не дало мені можливості поборотися за цей матч", - заявила Еліна Світоліна.
За словами українки, у матчі проти Олени Рибакіної її турбувала нога.
"Нога боліла трохи більше, ніж останніми днями, але чесно кажучи, коли суперниця грає так гостро, то дуже складно реагувати. Ми перебуваємо на такій стадії турніру, що вже у всіх є невеликі проблеми, свої травми, всі щось переживають, тож тут немає нічого такого", - сказала Світоліна.
- 10 липня Еліна Світоліна зазнала поразки від представниці Казахстану Єлени Рибакіної у чвертьфіналі Вімблдону-2024.
- На турнірі не залишилось жодної представниці України у жіночому одиночному розряді.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.52 Купівля 40.52Продаж 41.03
- EUR Купівля 43.79Продаж 44.53
- Актуальне
- Важливе