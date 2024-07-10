Світоліна програла казахстанці Рибакіній у чвертьфіналі Вімблдону

Про це пише Суспільне.

Українка поступилась четвертій ракетці світу з Казахстану на другому поспіль мейджорі. Відтак у чвертьфіналі перемогла Єлена Рибакіна (Казахстан, 4) з рахунком 0:2 (3:6, 2:6).

Загалом матч тривав 1:02 години, за цей час українка зробила вісім невимушених помилок до 15 в опонентки, однак поступилась за віннерами - 8:28.

Зазначається, що виліт Світоліної означає, що на Вімблдоні не залишилось жодної представниці України у жіночому одиночному розряді. Водночас у парному розряді виступи продовжує Людмила Кіченок, яка зіграє у чвертьфіналі разом з латвійкою Єлєною Остапенко.