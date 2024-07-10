Світоліна програла казахстанці Рибакіній у чвертьфіналі Вімблдону
Еліна Світоліна зазнала поразки від представниці Казахстану Єлени Рибакіної у чвертьфіналі Вімблдону-2024. Таким чином на Вімблдоні не залишилось жодної представниці України у жіночому одиночному розряді
Про це пише Суспільне.
Українка поступилась четвертій ракетці світу з Казахстану на другому поспіль мейджорі. Відтак у чвертьфіналі перемогла Єлена Рибакіна (Казахстан, 4) з рахунком 0:2 (3:6, 2:6).
Загалом матч тривав 1:02 години, за цей час українка зробила вісім невимушених помилок до 15 в опонентки, однак поступилась за віннерами - 8:28.
Зазначається, що виліт Світоліної означає, що на Вімблдоні не залишилось жодної представниці України у жіночому одиночному розряді. Водночас у парному розряді виступи продовжує Людмила Кіченок, яка зіграє у чвертьфіналі разом з латвійкою Єлєною Остапенко.
- У понеділок, 8 липня, українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла китаянку Ван Сінюй та вийшла до чвертьфіналу Вімблдонського турніру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.52 Купівля 40.52Продаж 41.03
- EUR Купівля 43.79Продаж 44.53
- Актуальне
- Важливе