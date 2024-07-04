Вімблдон: українка Костюк врятувала "безнадійний" матч та вийшла до третього кола
У четвер, 4 липня, українська тенісистка Марта Костюк перемогла австралійку Дарью Севілл та вийшла до третього кола Вімблдонського турніру
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У другому колі турніру Grand Slam Костюк, яка займає у світовому рейтингу 19-те місце, переграла Севілл (92) з рахунком 4:6, 7:6, 6:4. У другому сеті перша ракетка України поступалася 2:5, але відіграла матчбол, взяла партію та весь матч, який тривав 3 год та 12 хв.
У 1/16 фіналу Марта Костюк зустрінеться з американкою Медісон Кіз (13).
Ще одна українка - Дар'я Снігур (130) - поступилася Олені Остапенко (14) з Латвії - 3:6, 0:6. Еліна Світоліна (21) сьогодні зіграє з Юле Німаєр з Німеччини (90).
Вімблдон-2024
Жінки. 1/32 фіналу
4 липня
Марта Костюк (Україна) - Дарья Севілл (Австралія) - 4:6, 7:6, 6:4
Дар'я Снігур (Україна) - Олена Остапенко (Латвія) - 3:6, 0:6
- 3 липня Еліна Світоліна перемогла польку Магду Лінетт у першому колі Вімблдону-2024, а Даяна Ястремська вийшла у третє коло турніру.
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