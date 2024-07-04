Вімблдон: українка Костюк врятувала "безнадійний" матч та вийшла до третього кола

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У другому колі турніру Grand Slam Костюк, яка займає у світовому рейтингу 19-те місце, переграла Севілл (92) з рахунком 4:6, 7:6, 6:4. У другому сеті перша ракетка України поступалася 2:5, але відіграла матчбол, взяла партію та весь матч, який тривав 3 год та 12 хв.

У 1/16 фіналу Марта Костюк зустрінеться з американкою Медісон Кіз (13).

Ще одна українка - Дар'я Снігур (130) - поступилася Олені Остапенко (14) з Латвії - 3:6, 0:6. Еліна Світоліна (21) сьогодні зіграє з Юле Німаєр з Німеччини (90).

Вімблдон-2024

Жінки. 1/32 фіналу

4 липня

Марта Костюк (Україна) - Дарья Севілл (Австралія) - 4:6, 7:6, 6:4

Дар'я Снігур (Україна) - Олена Остапенко (Латвія) - 3:6, 0:6