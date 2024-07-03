Світоліна з перемоги розпочала виступ на Вімблдоні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Еліни Світоліної проти Магди Лінетт (44 ракетка світу) тривав 2 години 40 хвилин. У першому сеті українка здобула перемогу 7:5, але втратила перевагу у другому, який закінчився з рахунком 6:7 (9) на користь польки.

У вирішальному, третьому сеті, Світоліна на класі дотисла суперницю та здобула виграш 6:3. Загалом українка зробила 6 ейсів, допустила одну подвійну помилку та використала 4 з 10 брейкпойнтів.

У другому колі Вімблдону 21-ша ракетка світу Еліна Світоліна зустрінеться з німкенею Юле Німаєр (90 у рейтингу WTA).

Вімблдон-2024

Жінки

2 липня

Еліна Світоліна (Україна) — Магда Лінетт (Польща) 7:5, 6:7(9), 6:3