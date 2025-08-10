Всесвітні ігри - 2025: українка Софія Гречко здобула "золото" у підводному спорті

Про це повідомляє Укрінформ.

Вона стала чемпіонкою у плаванні в ластах на дистанції 200 м, показавши результат 1 хв 27,90 сек.

Ця нагорода стала вже третьою для Софії Гречко на Всесвітніх іграх. На попередніх змаганнях у Бірмінгемі, США, у 2022 році вона також здобула "золото" на 200-метровій дистанції у моноласті та "срібло" на 400-метровій дистанції у моноласті.

Після перемоги Гречко збірна України має 10 медалей на цьогорічних змаганнях: 5 золотих, 4 срібні та 1 бронзову.

Україна наразі посідає четверте місце в загальнокомандному заліку, поступаючись Німеччині, Італії та Китаю.

Довідково: Всесвітні ігри - міжнародні комплексні змагання з видів спорту, які не входять до програми Олімпійських ігор. Як і Олімпіада, вони проводяться раз на чотири роки.