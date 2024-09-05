Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт Збірна України з голболу виграла срібло Паралімпіади-2024

Збірна України з голболу виграла срібло Паралімпіади-2024

Дмитро Марценишин
5 вересня, 2024 четвер
22:12
Спорт Збірна України з голболу

Чоловіча збірна України поступилася Японії у фінальному матчі з голболу та отримала срібло Паралімпійських ігор у Парижі

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт Паралімпіади-2024

У четвер, 5 вересня, в Парижі, збірна України поступилася у фіналі Японії в овертаймі - 3:4. 

Україна виступала у голболі на Паралімпійських іграх вдруге в історії та вперше здобула нагороду змагань з цього різновиду футзалу. 

Паралімпіада-2024

5 вересня

Голбол. Чоловіки. Фінал. 

Україна - Японія 3:4 (овертайм)

Як Україна виступає на Паралімпіаді

Загалом збірна України здобула у Парижі 60  нагород: 15 золотих, 20 срібних і 25 бронзових.

Золоті медалі:

Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5), Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки у довжину, клас T12), Михайло Сербін (плавання, 100 м на спині, клас S11), Денис Остапченко (плавання, 50 м на спині, клас S3), Ігор Цвєтов (біг на 100 м, клас Т35), Юрій Шенгур (плавання, 100 м на спині, клас S7), Юлія Шуляр (біг на 400 м, фінал клас Т12), Олександр Яровий (штовхання ядра, клас F20), Наталія Кобзар (біг на 400 м. Клас T37), Ярослав Денисенко (плавання, вільний стиль, 100 м, клас S12), Андрій Трусов (плавання, вільний стиль, 50 м, клас S7), Анна Стеценко, Марина Піддубна, Олексій Вірченко та Ярослав Денисенко (плавання, мікст естафета 4х100 м, вільний стиль 49 очок), Анастасія Москаленко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F32). Марія Помазан (легка атлетика, штовхання ядра, клас F35).  

Срібні медалі:

Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Владислав Білий (метання списа, клас F38), Ірина Пойда (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5), Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 200 м, клас T37), Володимир Пономаренко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Єгор Дементьєв (велотрек, індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5), Анна Стеценко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Роман Полянський (академічне веслування, парні одиночки, клас PR1), Андрій Трусов (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7) і (плавання 400 м, вільний стиль, клас SM7), Ілля Яременко (плавання, 50 м вільним стилем (клас S13), Андрій Трусов (плавання, 100 м на спині, клас S7), Данило Чуфаров (Плавання, 200 м, комплексний стиль, клас S11), Ігор Німченко (плавання, 100 м батерфляєм, клас S10), Марія Шпатківська (штовхання ядра, клас F46), Максим Веракса (плавання, вільний стиль, 100 м, клас S12), Анна Стеценко (плавання, вільний стиль, 100 м, клас S12), чоловіча збірна України з голболу. 

Бронзові медалі:

Анна Ґонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6 і плавання, 100 м, брас, клас SB5), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова (настільний теніс, мікст, парний турнір, клас XD17), Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Ярослав Денисенко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Анна Стеценко (плавання, 400 м, вільний стиль, клас S12), Антон Коль (плавання, 50 м, спина, клас S1), Євгеній Богодайко (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7 і плавання, 100 м, брас, клас SB6), Марина Піддубна (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S11), Артем Колінько (боча, клас BC4), Данило Чуфаров (плавання, 100 м, спина, клас S11), Данило Семенихін (плавання, 100 м, брас, клас SB5), Сергій Паламарчук (плавання на спині, 50 м, клас S3), Олексій Вірченко (плавання, 50 м вільним стилем, клас S13), Олександр Литвиненко (стрибки в довжину, клас Т36), Зоя Овсій (метання диска, клас F53), Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т12), Максим Коваль (штовхання ядра, клас F20), Олена Федота-Ісаєва (фехтування на кріслах колісних, шабля, категорія В), Ярослав Семененко, Анна Ґонтар, Олександр Комаров, Ірина Пойда (плавання, змішана естафета 4х50 м комплексом). 

Теги:
Паралімпіада
Читайте також:
електроенергія
Автор Юлія Юліна
4 вересня, 2024 середа
Обмежень споживання електроенергії 5 вересня буде менше: деталі від Укренерго
Володимир Путін
Автор Марія Науменко
2 вересня, 2024 понедiлок
"Ніколи не відмовлялись": Путін назвав нову умову мирних переговорів РФ з Україною
Суджа, РФ, Курська область
Автор Влад Дідусь
4 вересня, 2024 середа
"Наступ у Курській області був помилкою, Україна рухається до поразки": маніпуляції іноземних ЗМІ за 4 вересня
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.43
  • EUR
    Купівля 45.34
    Продаж 46.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
5 вересня
22:14
зеленський Шольц
Зеленський 6 вересня відвідає Німеччину та зустрінеться з Шольцом
22:02
Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому
Позиція США щодо українських ударів вглиб РФ не змінилася, але розмови з Києвом про потреби ЗСУ тривають, - Кірбі
21:42
Швеція
Швеція виділить €44 млн на підтримку опалення й енергосистеми України
21:17
Олександр Сирський
Сирський заявив, що Сили оборони зупинили просування РФ на Покровському напрямку
21:15
Ексклюзив
путін
Ядерні погрози Путіна лише більше вказують на його слабкість, - дипломат Клімкін
21:05
Оксана Ботурчук та Микита Барабанов, Паралімпіада-2024
Паралімпіада-2024: Ботурчук принесла Україна срібло у бігу на 100 м, а Хорава - у дзюдо
21:02
Володимир Зеленський
"Кожен протягом осені повинен дати визначені результати", - Зеленський про зміни в уряді
20:40
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Україна дивує на виставці озброєння в Польщі та чому заборона Китаю на експорт компонентів до БПЛА не вплине на постачання дронів до ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
20:28
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив трьох заступників голови ОП, двоє стануть міністрами
20:06
Огляд
Андрій Сибіга
Батько-прокурор, робота в Туреччині та колекція старожитностей: що відомо про нового міністра закордонних справ Андрія Сибігу
20:04
РФ з авіації атакувала передмістя Харкова
РФ з авіації атакувала передмістя Харкова: 2 постраждалих, пошкоджено щонайменше 20 будинків
20:00
OPINION
Очільник Тайваню підірвав одну з найтоксичніших бомб китайської історії: здавалося б, до чого тут Росія
19:48
Іванна Климпуш-Цинцадзе
"Призведе до провисання критичних напрямків": Климпуш-Цинцадзе про об'єднання посад Стефанішиної
19:45
Чехія
Примусове повернення військовозобов'язаних українців із Чехії не передбачається, - посол у Празі Зварич
19:30
Паралімпіада-2024, Париж
Український плавець Чуфаров завоював бронзу Паралімпіади-2024
19:25
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:17
Відключення електроенергії
Графіки вимкнень світла 6 вересня діятимуть протягом усієї доби
18:59
Іванна Климпуш-Цинцадзе
"МЗС системно втрачало суб'єктність і міністр на це погоджувався": нардепка Климпуш-Цинцадзе прокоментувала звільнення Кулеби
18:53
ВВП України
У липні ВВП України зріс на 2,7%
18:42
Ярослав Железняк
"Щиро раджу не шукати логіки": нардеп Железняк про зміни в українському уряді
18:39
Ексклюзив
В'ятрович
Відбувається посилення вертикалі Офісу президента, - В'ятрович про кадрові ротації в уряді
18:36
В окупованому Маріуполі росіяни планують знести понад 20 багатоповерхівок, - міськрада
18:31
Андрій Сибіга
Нардеп Мережко прокоментував напрями майбутньої роботи нового глави МЗС Андрія Сибіги
18:30
Війна з Росією, ЗСУ
Армія РФ атакує на 11 напрямках фронту: де найактивніше
18:24
Прапор Литви
Литва перекрила міст до Калінінградської області РФ "зубами дракона" та "їжаками"
18:16
Дмитро Разумков
Відсутність стратегії та кадрового потенціалу показує, що тут відбуваються ротації, – нардеп Разумков про кадрові зміни в Кабміні
18:14
Огляд
дрон SkyKnight 2
Швидкий, потужний і водночас тихий: все про український дрон SkyKnight 2, яким керують за допомогою штучного інтелекту
18:12
Оновлено
полтава обстріл
Удар РФ по навчальному закладу в Полтаві: пошукові роботи завершено, загинуло 55 людей, поранено 328
18:10
Архангел Михаїл
Михайлове чудо. Що не можна робити та як молитися
18:05
OPINION
Куни, різани, ногати і шаги: чи на часі?
17:59
Оновлено
Атака на Костянтинівку
Окупанти атакували Костянтинівку: є загиблий, кількість поранених зросла до 8
17:58
Віталій Коваль
Міністром аграрної політики призначили Віталія Коваля
17:52
хімічна атака
Армія РФ застосовує хімічну зброю на півдні України, - ОСУВ "Таврія"
17:51
Ексклюзив
російська балістична ракета "Сармат"
Використання ворогом балістики свідчить про його неспроможність швидко виконати завдання на полі бою, - Defense Express
17:40
Оновлено
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Енергетики відремонтували лінію електроживлення ЗАЕС, пошкоджену атакою РФ 2 вересня
17:35
Президент Румунії Клаус Йоганніс
Президент Румунії Йоганніс підтримав надання Україні ЗРК Patriot
17:35
Голова "Укроборонпрому" Герман Сметанін
Екскерівника Укроборонпрому Сметаніна призначили міністром стратегічних галузей промисловості
17:34
фейк
"РФ виграє війну в Україні та впливає на вибори у США 2024 року": маніпуляції іноземних ЗМІ за 5 вересня
17:17
В Україні засудили на 15 років агента ФСБ, який коригував російські удари по Запоріжжю
17:13
Львів, приватбанк
ПриватБанк розширив доставку карток за кордон: додав до переліку ще три країни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV