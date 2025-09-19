Збірна України з тенісу програла Італії у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг
У п'ятницю, 19 вересня, у Шеньчжені (Китай) жіноча тенісна збірна України поступилася Італії у півфінальному матчі Кубка Біллі Джин Кінг
Про це повідомляє сайт турніру.
Україна повела в рахунку в зустрічі з Італією завдяки перемозі 26-ї ракетки світу Марти Костюк над Елізабетою Коччаретто (91) - 6:2, 6:3. Чинні чемпіонки відновили рівновагу через поразку Еліни Світоліної (13) від Жасмін Паоліні (8) - 3:6, 6:4, 4:6.
Фіналістки визначалися у парній грі між Костюк і Людмилою Кіченок та Паоліні й Сарою Еррані. Сильнішими виявилися італійки - 6:2, 6:3.
Збірна України дійшла до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг, який називають неофіційним командним чемпіонатом світу, вперше в історії. У чвертьфіналі Україна здолала Іспанію (2:0).
Інший фіналіст турніру визначиться 20 вересня у матчі США - Велика Британія. Фінал відбудеться у Шеньчжені 21 вересня.
Кубок Біллі Джин Кінг
1/2 фіналу
19 вересня. Шеньчжень, Китай
Україна – Італія 1:2
Марта Костюк – Елізабетта Коччаретто 6:2, 6:3
Еліна Світоліна – Жасмін Паоліні 6:3, 4:6, 4:6
Людмила Кіченок/Марта Костюк – Сара Ерран/Жасмін Паоліні 2:6, 3:6
- 17 вересня збірна України перемогла Іспанію у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг.
