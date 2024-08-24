Зеленський відзначив державними нагородами переможців і призерів Олімпійських ігор

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зокрема Зеленський вручив орден князя Ярослава Мудрого ІV ступеня олімпійському чемпіону з боксу Олександру Хижняку та орден княгині Ольги І ступеня чемпіонці Олімпіади зі стрибків у висоту Ярославі Магучіх.

Також президент відзначив олімпійців орденами "За заслуги" ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІ та ІІІ ступенів, а їхніх тренерів - нагородами й почесними званнями.

"Ми разом показуємо світу, що таке Україна, що таке наша держава. Україна, яка бореться. Україна, якій може бути дуже боляче, важко, але вона встає і продовжує йти до своєї головної мети. Україна, яка здатна тримати удар. Україна, яка здатна перемагати", - наголосив Зеленський.

Крім того, наприкінці зустрічі олімпійці передали президенту плакат Paris 2024 з автографами українських спортсменів, створений французьким ілюстратором Уго Гаттоні.

Фото: Офіс президента