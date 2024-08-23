Ольгу Харлан нагородили пам'ятним знаком СБУ "Хрест пошани"
У пʼятницю, 23 серпня, голова Служби безпеки України Василь Малюк вручив Ользі Харлан пам’ятний знак СБУ "Хрест пошани"
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"У кожного українця сьогодні свій фронт: воїни, волонтери, медики, підприємці, спортсмени – усі ми робимо максимум, аби вигнати ворога з рідної землі. І вкрай важливо, аби весь світ бачив незламну силу українського духу. Тож дякуємо, що Ваш чемпіонський голос звучить на весь світ. Ви – гордість України", - заявив Малюк під час зустрічі з Ольгою Харлан.
В СБУ наголосили, що легендарна українська спортсменка також є співробітницею Національної академії Служби безпеки України.
"Я пишаюся хлопцями й дівчатами, які боронять нашу незалежність. Ми всі надзвичайно вдячні за те, що маємо можливість здобувати спортивні перемоги, коли основну перемогу виборюєте ви, наші воїни – на полі бою", - підкреслила Ольга Харлан.
На рахунку 33-річної Харлан командне золото Пекіна-2008 і Парижа-2024, командна бронза Ріо-2016, а також бронзи Лондона-2012, Ріо-2016 та Парижа-2024 в особистих змаганнях. Вона найтитулованіша українка в історії ОІ.
- 3 серпня жіноча збірна України тріумфувала у фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях. Це стало першим золотом нашої країни на Іграх у Парижі.
- 12 серпня Ольга Харлан виставила на аукціон шаблю, з якою виборола командне золото Олімпіади. Вдалось отримати 10 млн грн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.51
- EUR Купівля 45.54Продаж 46.19
- Актуальне
- Важливе