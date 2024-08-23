Ольгу Харлан нагородили пам'ятним знаком СБУ "Хрест пошани"

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"У кожного українця сьогодні свій фронт: воїни, волонтери, медики, підприємці, спортсмени – усі ми робимо максимум, аби вигнати ворога з рідної землі. І вкрай важливо, аби весь світ бачив незламну силу українського духу. Тож дякуємо, що Ваш чемпіонський голос звучить на весь світ. Ви – гордість України", - заявив Малюк під час зустрічі з Ольгою Харлан.

В СБУ наголосили, що легендарна українська спортсменка також є співробітницею Національної академії Служби безпеки України.

"Я пишаюся хлопцями й дівчатами, які боронять нашу незалежність. Ми всі надзвичайно вдячні за те, що маємо можливість здобувати спортивні перемоги, коли основну перемогу виборюєте ви, наші воїни – на полі бою", - підкреслила Ольга Харлан.

На рахунку 33-річної Харлан командне золото Пекіна-2008 і Парижа-2024, командна бронза Ріо-2016, а також бронзи Лондона-2012, Ріо-2016 та Парижа-2024 в особистих змаганнях. Вона найтитулованіша українка в історії ОІ.