Ольга Харлан виставила на аукціон шаблю, з якою виборола командне золото Олімпіади

Про це повідомив благодійний фонд Сергія Притули.

"Ця шабля вже принесла золото Україні, а ми зробимо так, щоб вона принесла користь на фронті!", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі зібрані на аукціоні кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей "ШаБля".

Поборотися за приз від олімпійської чемпіонки можна буде 15 серпня о 19:00 на сторінках Facebook та Youtube Сергія Притули.

Також у фонді створили окрему "банку", де за донат від 200 грн можна взяти участь у розіграші прапора з автографом Харлан. Власник найбільшого донату отримає приз - "Кава з Ольгою Харлан".