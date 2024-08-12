Ольга Харлан виставила на аукціон шаблю, з якою виборола командне золото Олімпіади
Шаблю дворазової олімпійської чемпіонки Ольги Харлан, якою вона завдала переможного уколу у фіналі командного турніру Олімпійських ігор-2024 у Парижі, продадуть на благодійному аукціоні
Про це повідомив благодійний фонд Сергія Притули.
"Ця шабля вже принесла золото Україні, а ми зробимо так, щоб вона принесла користь на фронті!", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що усі зібрані на аукціоні кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей "ШаБля".
Поборотися за приз від олімпійської чемпіонки можна буде 15 серпня о 19:00 на сторінках Facebook та Youtube Сергія Притули.
Також у фонді створили окрему "банку", де за донат від 200 грн можна взяти участь у розіграші прапора з автографом Харлан. Власник найбільшого донату отримає приз - "Кава з Ольгою Харлан".
- 3 серпня жіноча збірна України тріумфувала у фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях. Це стало першим золотом нашої країни на Іграх у Парижі.
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