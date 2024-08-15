"Золоту" олімпійську шаблю Харлан продали на благодійному аукціоні за 10 млн грн: на що підуть гроші

Про це повідомив український волонтер і телеведучий Сергій Притула.

Він зазначив, що усі кошти від продажу шаблі спрямують на закупівлю автоматизованих турелей "ШаБля" для української піхоти.

"Шаблю двократної олімпійської чемпіонки, найтитулованішої української спортсменки в історії Олімпіади Ольги Харлан щойно було продано за 10 000 000 грн! Усі кошти спрямовуємо на закупівлю автоматизованих турелей "ШаБля" для нашої піхоти! Дякую усім учасникам аукціону і, звісно ж, переможцеві!" - написав Притула.

Також волонтер додав, що охочі можуть взяти участь у розіграші прапора з підписом шаблістки й отримати приз "Кава з Харлан" за донат.