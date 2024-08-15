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Головна Суспільство "Золоту" олімпійську шаблю Харлан продали на благодійному аукціоні за 10 млн грн: на що підуть гроші

"Золоту" олімпійську шаблю Харлан продали на благодійному аукціоні за 10 млн грн: на що підуть гроші

Дар'я Куркіна
15 серпня, 2024 четвер
21:06
Суспільство Фехтування, Ольга Харлан, Олімпіада-2024

Шаблю дворазової олімпійської чемпіонки Ольги Харлан, якою вона у фіналі Олімпійських ігор-2024 завдала переможного уколу, продали на благодійному аукціоні за 10 млн грн

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Про це повідомив український волонтер і телеведучий Сергій Притула.

Він зазначив, що усі кошти від продажу шаблі спрямують на закупівлю автоматизованих турелей "ШаБля" для української піхоти.

"Шаблю двократної олімпійської чемпіонки, найтитулованішої української спортсменки в історії Олімпіади Ольги Харлан щойно було продано за 10 000 000 грн! Усі кошти спрямовуємо на закупівлю автоматизованих турелей "ШаБля" для нашої піхоти! Дякую усім учасникам аукціону і, звісно ж, переможцеві!" - написав Притула.

Також волонтер додав, що охочі можуть взяти участь у розіграші прапора з підписом шаблістки й отримати приз "Кава з Харлан" за донат.

  • 3 серпня жіноча збірна України тріумфувала у фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях. Це стало першим золотом нашої країни на Іграх у Парижі.
  • 12 серпня Ольга Харлан виставила на аукціон шаблю, з якою виборола командне золото Олімпіади.
Теги:
Спорт
Україна
волонтери
фехтування
Олімпіада
Ольга Харлан
Війна з Росією
Олімпіада-2024
Сергій Притула
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