Спостерігачів ОБСЄ від Латвії не пропустили у Смоленську і Брянську області РФ для контролю озброєння

Про це повідомляє Міністерство оборони Латвії.



Латвійські офіцери повинні були відвідати райони Брянська та Смоленська в Росії для контролю над озброєннями в рамках ОБСЄ 24-29 січня, однак 21 січня інспекція була офіційно відхилена Москвою. Тим часом Міноборони РФ опублікувало на своєму сайті неправдиву заяву про прибуття чотирьох латвійських інспекторів 24 січня.



Формальною причиною відмови від перевірки стала складна ситуація з коронавірусом.



"Враховуючи масове нарощування російських військ біля кордону з Україною та категоричне заперечення будь-яких намірів напасти на країну, такі дії викликали серйозне занепокоєння. Відмова від інспекції через протоколи безпеки COVID-19 є поганим виправданням і викликає серйозні підозри в тому, що Росія хоче щось приховати, не розкриваючи фактичних масштабів і намірів своїх військових переміщень, як того вимагає структура співпраці ОБСЄ", - підкреслив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.



Представники Латвії повинні були оцінити масштаби військових маневрів і встановити, чи повинна Росія звітувати про свою діяльність відповідно до процедур попереднього повідомлення Віденського документа. Основною метою перевірки був збір інформації про підрозділи, дислоковані в цих регіонах, у тому числі дані про їх склад, завдання та діяльність.



У міністерстві наголошують, що перевірки та дотримання зобов’язань щодо контролю над озброєннями стали абсолютно вирішальними в той час, коли Росія проводить широкомасштабні військові навчання з Білоруссю та здійснює масові військові нарощування на українському кордоні.



Смоленська область РФ межує з Білоруссю, а Брянська - з Білоруссю і Україною.



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