Споживання електрики зменшилося порівняно з суботою, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній, - Укренерго
Споживання електроенергії в країні порівняно із суботою, 25 лютого, зменшилося, дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній
Про це повідомляє НЕК "Укренерго" в facebook.
"Споживання порівняно із суботою зменшилося. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується", - йдеться у повідомленні.
Зокрема відомо, що в енергосистемі працюють усі види електростанцій, імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах.
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Крім того, додається, що енергетикам вдалося зменшити обсяг мережевих обмежень в Одесі та Одеському районі, однак у місті все ще діють відключення за графіком.
Також тривають аварійно-відновлювальні роботи на всіх об’єктах Укренерго, пошкоджених внаслідок російських атак.
- 19 лютого стало відомо, що дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і не прогнозується, всі електростанції працюють згідно з командами диспетчерів Укренерго та графіками.
- 24 лютого прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна диверсифікувала постачання енергоресурсів та розв'язала проблему дефіциту в енергосистемі.
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