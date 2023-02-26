Про це повідомляє НЕК "Укренерго" в facebook.

"Споживання порівняно із суботою зменшилося. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується", - йдеться у повідомленні.

Зокрема відомо, що в енергосистемі працюють усі види електростанцій, імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах.

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Крім того, додається, що енергетикам вдалося зменшити обсяг мережевих обмежень в Одесі та Одеському районі, однак у місті все ще діють відключення за графіком.

Також тривають аварійно-відновлювальні роботи на всіх об’єктах Укренерго, пошкоджених внаслідок російських атак.