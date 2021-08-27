Справа "Межигір’я": Януковича повторно викликали до суду
Вищий антикорупційний суд знову викликав колишнього президента України Віктора Януковича через справу щодо заволодіння резиденцією "Межигір'я"
Про це повідомила прессекретар суду Олеся Чемерис у коментарі Укрінформу.
Відповідне рішення ухвалила 27 серпня слідча суддя Катерина Широка.
"Сьогодні слідча суддя розглянула клопотання прокурора та ухвалила викликати експрезидента до суду повторно. Наступне засідання заплановане на 4 жовтня на 9.30”, - повідомили в суді.
Відтак, відповідним рішенням суддя задовольнила клопотання адвоката. Повістка про виклик Януковича має бути опублікована у газеті і на сайті ОГПУ.
- Раніше Вищий антикорупційний суд дозволив провести розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра у справі про завдання збитків державі на суму понад 500 млн грн.
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