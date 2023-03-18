Справа MH17: Нідерланди та Австралія змогли здійснити подання проти Росії в ICAO
Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) розгляне подання Нідерландів та Австралії проти Росії через збиття малайзійського літака рейсу MH17
Про це міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра написав у своєму твіттері.
"Сьогодні Міжнародна організація цивільної авіації ухвалила рішення розглянути справу Нідерландів і Австралії проти Росії щодо збиття рейсу MH17. Відхилення заперечень Росії ICAO обнадійливі новини для родичів та близьких жертв", - написав він.
Він також зазначив, що це важливий крок до встановлення правди, справедливості та відповідальності.
"Разом з Австралією ми продовжуватимемо робити все від нас залежне, щоб допомогти близьким 298 жертв рейсу MH17", - написав він.
Відзначимо, в березні минулого року Нідерланди та Австралія оголосили, що ініціювали новий процес проти РФ у ICAO через збиття літака рейсу MH17. ICAO просять встановити роль Росії у трагедії MH17. Підтвердження факту відповідальності відкриє шлях для вимог компенсацій від РФ.
- Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" із 298 людьми на борту, який виконував рейс MH-17 з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія) збили на тимчасово окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. Загинули всі люди: 283 пасажири та 15 членів екіпажу.
- 17 листопада 2022 року суд у Гаазі озвучив вирок, згідно з яким винними у трагедії з літаком рейсу MH-17 стала підконтрольна Росії "ДНР" та Ігор Гіркін і його підлеглі — Сергій Дубинський та Леонід Харченко.
- 8 лютого 2023 року прокурори знайшли докази того, що Путін узгодив постачання терористам "ДНР" ракети, якою збито літак.
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