Про це міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра написав у своєму твіттері.

"Сьогодні Міжнародна організація цивільної авіації ухвалила рішення розглянути справу Нідерландів і Австралії проти Росії щодо збиття рейсу MH17. Відхилення заперечень Росії ICAO обнадійливі новини для родичів та близьких жертв", - написав він.

Він також зазначив, що це важливий крок до встановлення правди, справедливості та відповідальності.

"Разом з Австралією ми продовжуватимемо робити все від нас залежне, щоб допомогти близьким 298 жертв рейсу MH17", - написав він.

Відзначимо, в березні минулого року Нідерланди та Австралія оголосили, що ініціювали новий процес проти РФ у ICAO через збиття літака рейсу MH17. ICAO просять встановити роль Росії у трагедії MH17. Підтвердження факту відповідальності відкриє шлях для вимог компенсацій від РФ.