Справа MH17: у Нідерландах відбудеться чергове судове засідання

Про це повідомляє Укрінфрорм.



За попереднім графіком, засідання триватимуть 8-10 грудня та 20-24 грудня.



Сьогоднішні слухання (8 грудня) розпочнуться о 10:00 за місцевим часом.



Це вже буде 11-й блок слухань у справі MH17.



Через карантин усі в будівлі суду мають дотримуватися дистанції 1,5 м і вдягати захисні маски. Людей із симптомами застуди чи підвищеною температурою на засідання не пускатимуть.

Довідка: Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines летів з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія) й був збитий 17 липня 2014 року над Донеччиною. Загинули всі 298 пасажирів, більшість із котрих були громадянами Нідерландів. Розслідуванням займається Міжнародна слідча група, до якої входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Австралії, Бельгії й Малайзії.



У вересні 2016 року слідча група заявила, що літак збито ракетою із зенітно-ракетного комплексу "Бук". За даними дослідників, комплекс перебував на озброєнні російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, базованої в Курську.



19 травня 2019 року підозрюваних у збитті літака оголосили у міжнародний розшук.

Нагадаємо, 1 листопада 2021 року в Нідерландах відбувся судовий процес у справі збиття MH17, де заслухали слідчого суддю, потерпілі сторони й надали слово родичам загиблих.

16 листопада повідомили, що ЄСПЛ переніс із 24 листопада 2021 року на 26 січня 2022 року розгляд справи України та Нідерландів проти РФ.

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