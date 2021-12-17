Справа непридатних катерів "Кентавр": ДБР повідомило про підозру ексчиновнику Міноборони

Про це повідомляє пресслужба ДБР.



"Правоохоронці встановили, що посадовець у змові з керівництвом ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" підробив та видав офіційні документи, згідно з якими остаточна збірка двох десантних катерів "Кентавр" із проведенням випробувань їх ходових характеристик вважаються завершеними", - йдеться в повідомленні.



За даним слідчих, військовому було відомо про те, що вказані випробування не проводилися взагалі. Посадовець знав, що проєкт цих катерів не відповідав вимогам, які ставилися замовником - Міноборони, а саме у частині показників водотоннажності, осадки, максимальної швидкості ходу та висоти надводного борту.



Експосадовець підозрюється у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень, в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426-1 КК України), а також у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).



Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.





