Справа непридатних катерів "Кентавр": ДБР повідомило про підозру ексчиновнику Міноборони
Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику військового представництва Міністерства оборони України у справі щодо постачання до ЗСУ десантних катерів "Кентавр" невідповідної якості
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
"Правоохоронці встановили, що посадовець у змові з керівництвом ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" підробив та видав офіційні документи, згідно з якими остаточна збірка двох десантних катерів "Кентавр" із проведенням випробувань їх ходових характеристик вважаються завершеними", - йдеться в повідомленні.
За даним слідчих, військовому було відомо про те, що вказані випробування не проводилися взагалі. Посадовець знав, що проєкт цих катерів не відповідав вимогам, які ставилися замовником - Міноборони, а саме у частині показників водотоннажності, осадки, максимальної швидкості ходу та висоти надводного борту.
Експосадовець підозрюється у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень, в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426-1 КК України), а також у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).
Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.
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