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Справа про смерть Кернеса може стати бомбою для української влади, - експерт

13 вересня, 2021 понедiлок
13:27
політика Геннадій Кернес

Справа про хворобу та смерть Геннадія Кернеса може стати бомбою уповільненої дії для нинішньої української влади, якщо вона й надалі ігноруватиме її підозрілі обставини і не ініціює їх розслідування

Про це на власній сторінці у "Фейсбуці" написав політичний експерт Володимир Цибулько.

За його словами, є чимало нестиковок у тому, що повідомлялося про хворобу Геннадія Кернеса офіційно. "За якихось пару днів на початку вересня Кернес з цілком здорової і бадьорої людини перетворюється на важко хвору і непритомну. Вибуває з активного виборчого процесу, в нього чи то пневмонія, чи то інсульт. Його вивозять з Харкова до Берліна, де він, фактично, ізольований від зовнішнього світу і від харківських справ. Його підпис використовують і від його імені розпоряджаються у Харкові інші особи. Невідомо, на яких законних підставах. Зокрема, повністю змінюють список "Блоку Кернеса" на виборах. А після оголошення результатів виборів Кернес раптово помирає. Хоча його заступник Ігор Терехов та "друг"-бізнесмен Павло Фукс всю виборчу кампанію запевняли громадськість, що Кернес одужує і скоро повернеться у Харків", - написав Цибулько. 

У підсумку, вважає експерт, "в міській раді під брендом "Блок Кернеса" опиняються люди з оточення його головного ворога Арсена Авакова, а на чолі міста стає Ігор Терехов – також людина Авакова. Все це на 100% виглядає як реванш Арсена Борисовича у його епічній боротьбі з Кернесом за Харків. І цілком можна було б припустити, що його найближче оточення просто спритно скористалося обставинами. Але технічно реалізувати всю комбінацію можна було б лише за двох умов: по-перше, треба було напевно знати, що Кернес не повернеться у Харків, але звідки могла взятись така упевненість? І, до речі, де помер Кернес? Хтось бачив свідоцтво, що в саме берлінській клініці Шаріте? А, по-друге – треба було володіти електронним підписом Кернеса". 

І от обставинами заволодіння цим підписом, зауважив Цибулько, і зацікавилася Федеральна прократура Німеччини – "бо сталося це, очевидно, під час його госпіталізації у Берліні". 

"В Україні ж серйозну проблему в цьому бачать лише деякі депутати Харківської міськради та кілька харківських юристів, які наполегливо намагаються звернути на неї увагу правоохоронців. Оскільки і сама смерть Кернеса, і отримання влади в Харкові Ігорем Тереховим залишаються без відповідей і схожі на узурпацію владних повноважень. Наприклад, без підпису Кернеса не було б висування Терехова на посаду секретаря міськради, а потім і посідання ним посади тимчасового виконувача обов’язків мера", - пояснив експерт. 

"Нові факти про минулорічні осінні події у Харкові та в Берліні обов’язково стануть відомими і дуже скоро. Можна не сумніватися, що у Федеральній прокуратурі Німеччини свою справу роблять якісно. Але саме ці факти логічно приведуть до запитання: а чому українська влада так довго і вперто ігнорувала очевидно підозрілі моменти щодо хвороби, госпіталізації і смерті Кернеса та подій, які відбувалися у Харкові одразу після місцевих виборів минулого року?" – підсумував Цибулько.

Нагадаємо, Ігоря Терехова обрали секретарем Харківської міськради 9 грудня 2020 року на підставі подання з електронним підписом Геннадія Кернеса. На момент виборів Кернес перебував у берлінській клініці "Шаріте" на лікуванні. Після смерті Кернеса 17 грудня 2020 року Терехов став в.о. мера Харкова.

Раніше на нестиковки в офіційній версії хвороби і смерті Геннадія Кернеса звертала увагу політичний експерт Світлана Кушнір. За її словами, питання навколо смерті Кернеса множаться, а "відповідей на них як не було, так і немає".

Харків
кернес
Цибулько
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