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Справа про "захоплення влади" в ОАСК: антикорупційний суд дозволив примусово привести на засідання суддю Аблова

6 вересня, 2021 понедiлок
17:29
Суспільство ОАСК

Вищий антикорупційний суд дозволив здійснити силовий привід заступника голови Окружного адміністративного суду Києва Євгена Аблова для обрання запобіжного заходу

Про це повідомила пресслужба суду.

"Мало відбутися судове засідання з обрання запобіжного заходу заступнику голови ОАСК. Підозрюваний, будучи належним чином викликаний, в судове засідання не з'явився", - повідомили у суді.

Адвокати Аблова повідомили, що їх клієнт перебуває на лікарняному. У суді наголосили, що лікарняний не є поважною причиною для пропуску засідання.

Слідчий суддя постановив здійснити привід Аблова 15 вересня на 12:45.

  • Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру в "створенні злочинної організації і захопленні влади" голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку. 
  • 18 березня 2021 року слідчі завершили досудове розслідування щодо можливих зловживань суддями Окружного адміністративного суду Києва.

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НАБУ
САП
ВАКС
ОАСК
примус
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