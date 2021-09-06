Справа про "захоплення влади" в ОАСК: антикорупційний суд дозволив примусово привести на засідання суддю Аблова
Вищий антикорупційний суд дозволив здійснити силовий привід заступника голови Окружного адміністративного суду Києва Євгена Аблова для обрання запобіжного заходу
Про це повідомила пресслужба суду.
"Мало відбутися судове засідання з обрання запобіжного заходу заступнику голови ОАСК. Підозрюваний, будучи належним чином викликаний, в судове засідання не з'явився", - повідомили у суді.
Адвокати Аблова повідомили, що їх клієнт перебуває на лікарняному. У суді наголосили, що лікарняний не є поважною причиною для пропуску засідання.
Слідчий суддя постановив здійснити привід Аблова 15 вересня на 12:45.
- Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру в "створенні злочинної організації і захопленні влади" голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.
- 18 березня 2021 року слідчі завершили досудове розслідування щодо можливих зловживань суддями Окружного адміністративного суду Києва.
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