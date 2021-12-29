Справа щодо заволодіння Януковичем "Межигір'ям": прокуратура завершила досудове розслідування

Про це повідомляє САП у Facebook.



"Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ (Національного антикорупційного бюро України, - ред.) прийнято рішення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я", - йдеться в повідомленні.



У САП зазначають, що станом на 29 грудня матеріали кримінального провадження відкриті фігурантам та їх захисникам для ознайомлення. Після цього до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) буде направлено обвинувальний акт для розгляду справи по суті.





Нагадаємо, 25 серпня Вищий антикорупційний суд дозволив провести розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра у справі про завдання збитків державі на суму понад 500 млн грн.