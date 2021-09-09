Справа "вагнерівців": голова ТСК Ради Безугла анонсувала оприлюднення результатів роботи комісії "у максимальному обсязі"

Про це вона написала у Facebook.



Засідання триватиме з 14:00 до 15:30. Під час засідання народні депутати заслухають матеріали щодо питання "вагнерівців".



"15:30–16:00 – брифінг для представників ЗМІ щодо результатів засідання ТСК у закритому режимі - Садова 3а, ґанок перед будівлею комітетів. Завтра ми оприлюднюємо результати роботи, інформацію щодо кейсу вагнерівців у максимальному обсязі, що може бути, та переходимо до наступних питань роботи ТСК: переговори Медведчука та інших з росіянами, Іловайськ, Дебальцеве, Мінські домовленості", - написала Безугла.



16:00 –17:30 відбудеться засідання ТСК у відкритому режимі (Садова 3а, 12 поверх, зала засідань Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, каб. 1224).



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