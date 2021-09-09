Справа "вагнерівців": голова ТСК Ради Безугла анонсувала оприлюднення результатів роботи комісії "у максимальному обсязі"
Народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що Тимчасова слідча комісія завтра, 10 вересня, проведе засідання щодо "вагнерівців"
Про це вона написала у Facebook.
Засідання триватиме з 14:00 до 15:30. Під час засідання народні депутати заслухають матеріали щодо питання "вагнерівців".
"15:30–16:00 – брифінг для представників ЗМІ щодо результатів засідання ТСК у закритому режимі - Садова 3а, ґанок перед будівлею комітетів. Завтра ми оприлюднюємо результати роботи, інформацію щодо кейсу вагнерівців у максимальному обсязі, що може бути, та переходимо до наступних питань роботи ТСК: переговори Медведчука та інших з росіянами, Іловайськ, Дебальцеве, Мінські домовленості", - написала Безугла.
16:00 –17:30 відбудеться засідання ТСК у відкритому режимі (Садова 3а, 12 поверх, зала засідань Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, каб. 1224).
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