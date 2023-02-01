"Справедливість буде забезпечена": Зеленський прокоментував обшуки у посадовців і затримання молодиків, які знущалися з дівчат
Сьогодні правоохоронці провели десятки обшуків та затримань посадовців, а також молодиків, які знущалися з дівчат
Про це Володимир Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні.
"Дякую всім правоохоронцям, які сьогодні продемонстрували силу права й держави. Дякую уряду України за оперативне кадрове реагування. Зокрема, сьогодні були звільнені керівники митниці. Мені доповіли, що стосовно частини з цих звільнених розпочаті дисциплінарні провадження. На жаль, у деяких сферах тільки так можна гарантувати законність – змінюючи керівників разом із впровадженням інституційних змін. Змінюючи настільки, наскільки необхідно, щоб врешті люди не бруднилися на посадах", - розповів президент.
Також очільник України повідомив, що 1 лютого Службою безпеки України, ДБР, Бюро економічної безпеки та прокуратурою в межах відкритих кримінальних проваджень проведено десятки обшуків та інших дій у різних регіонах і щодо різних осіб:
"Я не хочу давати політичних оцінок, які можуть бути використані цими особами в інтересах свого захисту. Але я бачу з реакції в суспільстві, що люди підтримують дії правоохоронців. Отже, рух до справедливості відчувається. І справедливість буде забезпечена".
Він наголосив, що особливо важлива чистота процесів у структурах Міністерства оборони та загалом сил оборони:
"Будь-яке внутрішнє постачання, будь-які закупівлі – усе має бути абсолютно таким же чистим і чесним, як зовнішнє постачання для нашої оборони. Хто цьому заважатиме, той не залишиться у відповідних структурах".
Особливо Зеленський відзначив оперативне реагування на кричущий випадок знущання з дівчат у Києві:
"Окремо хочу сьогодні подякувати працівникам Національної поліції України, які швидко відреагували на ганебні факти, про які стало відомо вчора... Факти знущань з дівчат. Розпочато кримінальне провадження. Є перші затримання зловмисників. Процесуальні дії тривають. Насильству в Україні місця не буде".
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