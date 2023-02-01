Про це розповіли у пресслужбі Національної поліції, інформує "Громадське".

Цим фігурантам готуються повідомити про підозри.

Також джерела "Суспільного" розповіли, що ще шістьом причетним до вечірок вручили повістки.

Нагадаємо, громадська діячка, продюсерка та ведуча Ярослава Кравченко з посиланням на інформацію підписниці 31 грудня розповіла, що група хлопців у Києві влаштовувала вечірки, куди запрошують дівчат, яким, ймовірно, підсипали снодійне з наркотичною дією в алкоголь. Після цього молодики проводили прямі ефіри, де на камеру знущалися з напівпритомних дівчат, роздягали їх, знімали на відео статеві органи та ґвалтували пальцями.

Кожне відео супроводжується сміхом та коментарями із сексуальним підтекстом. Автори заявляють, що роблять такий контент, щоб "показати аморальність жінок". За словами Кравченко, хлопці, які фігурують у відео, переїхали до Києва з Івано-Франківська місяць тому.

Заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко зазначила, що 31 січня Нацполіція оперативно взяла інцидент в роботу.

1 лютого стало відомо, що до хлопців прийшли з обшуками.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb