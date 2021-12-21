Справу ексочільника Укравтодору Новака направили до суду: у Польщі йому інкримінують 17 кримінальних злочинів
Обвинувальний акт щодо колишнього виконувача обов'язків керівника Укравтодору Славоміра Новака скерували до суду у Варшаві
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
"21.12.2021 Окружною прокуратурою Варшави завершено розслідування у відповідному кримінальному провадженні та скеровано обвинувальний акт щодо колишнього керівника Укравтодору та інших осіб до суду", - йдеться у повідомленні.
У липні 2020 року Польща та Україна провели спецоперацію щодо затримання Новака та пов'язаних із ним осіб на території Польщі.
"Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, - ред.) та за відповідними статтями Кримінального кодексу Республіки Польща. Щодо підозрюваного було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляють у виданні PAP, польські органи правосуддя інкримінують Новаку створення міжнародної злочинної групи для здійснення корупційних злочинів, яка діяла у Варшаві, Гданську та в Україні. Ще 14 особам, які були учасниками групи, відмивали брудні кошти та користувалися службовим становищем, висунули звинувачення. Серед них - троє громадян України.
"Звинувачення (Новаку, - ред.) включають вимагання й отримання на посаді голови Укравтодору матеріальних благ на суму більше 6,1 млн злотих (понад $1,5 млн, - ред.), зокрема за підтримку суб'єктів у публічних тендерах, пов'язаних з ремонтом доріг в Україні. Славоміра Новака також звинувачено у відмиванні брудних грошей на суму 8 млн злотих ($2 млн, - ред.)”, - повідомила речниця Окружної прокуратури у Варшаві Александра Скшиняж.
Крім того, Новаку висунули звинувачення у корупційних діях, які він здійснив у період перебування на посадах голови політичного кабінету голови Ради міністрів Дональда Туска та міністра транспорту і водного господарства Польщі. Також серед звинувачень - заохочення лікаря військово-медичного інституту у Варшаві до видачі фальшивої довідки, якою Новак збирався пояснити тимчасову відсутність на робочому місці в Україні.
- Нагадаємо, 20 липня 2020 року Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, ексголову Укравтодору Славоміра Новака.
- Після затримання суд Польщі заарештував Новака.
- Перший заступник керівника САП Максим Грищук заявив, що колишній в.о. керівника Укравтодору Славомір Новак вживав заходів для отримання неправомірної вигоди через будівництво доріг в Україні, а також пропонував створити з міжнародною компанією спільне підприємство в Польщі.
- 20 вересня 2020 року польські антикорупціонери виявили два сховки, в яких колишній міністр транспорту Польщі та ексглава Укравтодору Славомір Новак ховав понад $1 млн готівки
- Офіс генпрокурора України відправив підозру ексглаві Укравтодору до Польщі.
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