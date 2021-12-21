Справу ексочільника Укравтодору Новака направили до суду: у Польщі йому інкримінують 17 кримінальних злочинів

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"21.12.2021 Окружною прокуратурою Варшави завершено розслідування у відповідному кримінальному провадженні та скеровано обвинувальний акт щодо колишнього керівника Укравтодору та інших осіб до суду", - йдеться у повідомленні.

У липні 2020 року Польща та Україна провели спецоперацію щодо затримання Новака та пов'язаних із ним осіб на території Польщі.

"Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, - ред.) та за відповідними статтями Кримінального кодексу Республіки Польща. Щодо підозрюваного було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у виданні PAP, польські органи правосуддя інкримінують Новаку створення міжнародної злочинної групи для здійснення корупційних злочинів, яка діяла у Варшаві, Гданську та в Україні. Ще 14 особам, які були учасниками групи, відмивали брудні кошти та користувалися службовим становищем, висунули звинувачення. Серед них - троє громадян України.

"Звинувачення (Новаку, - ред.) включають вимагання й отримання на посаді голови Укравтодору матеріальних благ на суму більше 6,1 млн злотих (понад $1,5 млн, - ред.), зокрема за підтримку суб'єктів у публічних тендерах, пов'язаних з ремонтом доріг в Україні. Славоміра Новака також звинувачено у відмиванні брудних грошей на суму 8 млн злотих ($2 млн, - ред.)”, - повідомила речниця Окружної прокуратури у Варшаві Александра Скшиняж.

Крім того, Новаку висунули звинувачення у корупційних діях, які він здійснив у період перебування на посадах голови політичного кабінету голови Ради міністрів Дональда Туска та міністра транспорту і водного господарства Польщі. Також серед звинувачень - заохочення лікаря військово-медичного інституту у Варшаві до видачі фальшивої довідки, якою Новак збирався пояснити тимчасову відсутність на робочому місці в Україні.





Нагадаємо, 20 липня 2020 року Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, ексголову Укравтодору Славоміра Новака.

Після затримання суд Польщі заарештував Новака.

Перший заступник керівника САП Максим Грищук заявив, що колишній в.о. керівника Укравтодору Славомір Новак вживав заходів для отримання неправомірної вигоди через будівництво доріг в Україні, а також пропонував створити з міжнародною компанією спільне підприємство в Польщі.

20 вересня 2020 року польські антикорупціонери виявили два сховки, в яких колишній міністр транспорту Польщі та ексглава Укравтодору Славомір Новак ховав понад $1 млн готівки

Офіс генпрокурора України відправив підозру ексглаві Укравтодору до Польщі.

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