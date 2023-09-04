Як приготувати справжній класичний львівський сирник з шоколадним тістом
Як приготувати справжній класичний львівський сирник з шоколадним тістом? Охоче ділимось рецептом
Інгредієнти:
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борошно - 300 г
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два яйця
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цукор – дві столові ложки
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сметана – одна столова ложка
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вершкове масло – 150 г
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какао – дві чайні ложки
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розпушувача – одна чайна ложка
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м’який молочний сир - 700 г
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ще чотири яйця (для начинки)
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розтоплене вершкове масло – 100 г
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цукор – 170 г
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крохмаль – дві столові ложки
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ванільний цукор
Покроковий рецепт приготування:
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перетираємо масло з цукром і яйцями (2 шт.)
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додаємо сметану
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додаємо борошно, какао та розпушувач
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замішуємо тісто
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розділяємо на дві частини
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залишаємо в морозильній камері на пів години
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сир з цукром, жовтками та ваніллю збиваємо блендером
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окремо збиваємо білки
Фото: з загально доступних джерел
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обережно перемішуємо масу лопаткою
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натираємо одну частину тіста
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зверху викладаємо начинку
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додаємо фрукти на вибір (в нашому випадку – чорницю)
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зверху натираємо другу половину тіста
-
випікаємо до години при температурі 160 градусів.
Смачного!
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