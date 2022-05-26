Про це інформує в телеграмі Державне бюро розслідувань.

Відомо, що великовантажне рибопромислове судно, яке знаходилось на балансі, як держмайно. У 2016 році корабель передали комерційному підприємству без екіпажу. Згідно з договором судно мало бути застраховане.



У липні 2019 року на риболовному кораблі сталася пожежа і судно затонуло у територіальних водах Ісламської Республіки Мавританія.



Утім корабель виявився не застрахованим, бо керівник держпідприємства не виконав свої обов’язки, а умови договору не були виконані. Держава зазнала збитків на 6 млн доларів



"У результаті завдано великих збитків бюджету, втрачено державне майно, а також право на безперешкодне отримання відповідних страхових компенсацій на загальну суму 6 мільйонів доларів, це понад 156 млн 180 тис. грн (станом на дату вчинення злочину)", - йдеться в повідомленні.



Крім цього, виявлено, що на транзитний рахунок переведені 650 тис. 200 євро з РФ за врегулювання спору.



"Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження зафіксовано факт безпідставного перерахування на транзитний рахунок банківської установи України грошових коштів в сумі 650 тис. 200 євро з банківського рахунку, відкритого на території російської федерації за, нібито, врегулювання спору щодо затопленого траулера у територіальних водах Ісламської Республіки Мавританія, хоча насправді це рішення жодним чином не погоджувалося українською стороною", - додають у пресслужбі.



Експосадовець обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).



За рішенням суду у квітні 2022 року кошти перерахували на потреби Збройних сил України.

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