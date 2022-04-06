"Сприймається як спроба усунення політичних конкурентів, прикриваючись війною": ведучий єдиного телемарафону Карп'як про відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу

Про це Карп'як написав у Facebook.



"Колеги з телеканалів Прямий, 5-ий і Еспресо повідомляють, що їхнє мовлення вимкнули з ефіру. Залишилися тільки супутникова і онлайн трансляції. Так, в умовах воєнного стану законодавство передбачає регулювання владою діяльності ЗМІ. Але таке рішення мусить бути не просто обґрунтоване, але і пояснене", - написав Карп'як.



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Журналіст наголосив, що в іншому випадку вимкнення телеканалів сприйматиметься як використання війни для усунення політичних конкурентів.



"Мусить бути продемонстрований документ, в якому зафіксовано хто і на підставі чого вимкнув канали з ефірної трансляції. Інакше це сприймається не як воєнна цензура, а як спроба усунення політичних конкурентів, прикриваючись війною", - написав Карп'як.



У коментарях до свого допису Карп'як також зазначив, що не знає причин недопуску зазначених телеканалів до єдиного національного телемарафону.



Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.