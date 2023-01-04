Про це директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос сказав у ефірі Еспресо.

"Турки не отримали дозволу на наземну операцію в Сирії від США та РФ. Без використання літаків наземна операція буде пов'язана з великими втратами. Туреччина продовжує переговори і як варіант росіяни запропонували турками увійти в контакти з Башаром Асадом і спільно провести поліцейську операцію", - зазначив він.

За словами експерта, Асад довго не хотів цього робити, бо не мав гарантій від Туреччини, що вони залишать територію Сирії після операції.

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"Начебто, він отримав таке погодження. Зараз очікують зустріч на найвищому рівні між Асадом та Ердоганом. Ця подія і хід переговорів є сенсаційним. Те, що РФ відіграє ключову роль - це факт. Цілком можливо, що спроба Ердогана посадити за стіл переговорів, умовити Зеленського розпочати якийсь діалог з Путіним якраз пов'язана з домовленостями Ердогана та Путіна щодо Сирії", - підсумував Семиволос.

1 грудня речник Ердогана заявив, що Туреччина може розпочати спеціальну операцію в Сирії в будь-який слушний момент, і цьому передує серйозна підготовка.

28 грудня 2022 року у Москві відбулась зустріч очільників міністерств оборони та розвідувальних служб Туреччини, Росії, Сирії – для Анкари й Дамаска це перша з початку громадянської війни у 2011 році зустріч такого рівня.