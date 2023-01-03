Ердоган планує поспілкуватися телефоном з Путіним і Зеленським у середу, 4 січня
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує завтра провести переговори з українським колегою Володимиром Зеленським та російським - Володимиром Путіним
Про це інформує турецька щоденна газета Hurriyet з посиланням на речника президента Туреччини Ібрагіма Каліну.
Повідомляється, що Реджеп Таїп Ердоган у середу, 4 січня, проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та російським колегою Володимиром Путіним.
Речник президента Ібрагім Калін не повідомив деталей і теми переговорів.
Нагадаємо, 11 грудня 2022 року Ердоган спілкувався з Путіним та Зеленським. Тоді президент України обговорив із турецьким колегою можливе розширення "зернового коридору". А в розмові з російським диктатором Ердоган зажадав виконання домовленостей 2019 року щодо Сирії.
- В МЗС Австрії вважають "цікавою" запропоновану Україною формулу миру і закликають до переговорів.
- Крім того, 3 січня стало відомо, що канцлер ФРН Олаф Шольц періодично спілкується безпосередньо із російським диктатором Володимиром Путіним щодо повномасштабної військової агресії РФ проти України.
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