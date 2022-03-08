Спроба окупантів захопити Ізюм на Харківщині провалилася, але вони підірвали мости, - УП
Спроба російських військових захопити місто Ізюм у Харківській області вночі 8 березня провалилася, але окупанти підірвали мости, а місцеві жителі потребують термінової гуманітарної допомоги
Про це заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін повідомив у коментарі "УП".
"Опівночі військові РФ зайшли на лівий берег Дінця, це поряд з Ізюмом. Мости підірвані. Поки що іншої інформації ми не маємо, бо зв'язок втрачено. В Ізюмі дуже поганий зв'язок. За даними Генштабу на опівніч, противник зазнав втрат при спробі захопити місто Ізюм, окупант відійшов. Але вони там вчинили мародерство", - зазначила кореспондентка Ірина Гнатюк.
Можливості виїхати з Ізюму організовано немає, тому що мости зруйновані.
За словами журналістки, Мацокін порівняв Ізюм із Хатинню (село в БІлорусі, що стало одним із символів знищення цивільного населення під час Другої світової війни - ред.).
"Місто вщент зруйноване, люди не можуть отримати навіть гуманітарну допомогу. Тому місцеві дуже просять організувати зелені коридори, щоб можна було отримали гуманітарну цю допомогу. Люди вже який день сидять у підвалах, в укриттях, їжа закінчується, медикаменти закінчуються, води, світла, електроенергії там немає зараз - і відновити немає можливості", - повідомляє видання.
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