Спроба окупантів захопити Ізюм на Харківщині провалилася, але вони підірвали мости, - УП

Про це заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін повідомив у коментарі "УП".



"Опівночі військові РФ зайшли на лівий берег Дінця, це поряд з Ізюмом. Мости підірвані. Поки що іншої інформації ми не маємо, бо зв'язок втрачено. В Ізюмі дуже поганий зв'язок. За даними Генштабу на опівніч, противник зазнав втрат при спробі захопити місто Ізюм, окупант відійшов. Але вони там вчинили мародерство", - зазначила кореспондентка Ірина Гнатюк.



Можливості виїхати з Ізюму організовано немає, тому що мости зруйновані.



За словами журналістки, Мацокін порівняв Ізюм із Хатинню (село в БІлорусі, що стало одним із символів знищення цивільного населення під час Другої світової війни - ред.).



"Місто вщент зруйноване, люди не можуть отримати навіть гуманітарну допомогу. Тому місцеві дуже просять організувати зелені коридори, щоб можна було отримали гуманітарну цю допомогу. Люди вже який день сидять у підвалах, в укриттях, їжа закінчується, медикаменти закінчуються, води, світла, електроенергії там немає зараз - і відновити немає можливості", - повідомляє видання.



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