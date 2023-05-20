"Спроба порушити мандат": у МКС відреагували на розшук Росією прокурора, який видав ордер на арешт Путіна
Асамблея держав-учасниць Римського статуту, на основі якої функціонує Міжнародний кримінальний суд, висловила стурбованість через оголошення в РФ в розшук прокурора Каріма Хана
Про це йдеться в заяві Асамблеї.
Головування Асамблеї "висловило жаль щодо актів залякування та неприйнятних спроб підірвати мандат МКС щодо розслідування, покарання та запобігання вчиненню найтяжчих міжнародних злочинів".
"Захист доброчесності суду, зокрема його судової та прокурорської незалежності, має основоположне значення для успішного виконання ним свого мандату. Ми підтверджуємо нашу повну довіру до МКС як до незалежного та неупередженого суду", - йдеться в заяві.
Там також закликають усі держави поважати незалежність Міжнародного кримінального суду й "об’єднатись у боротьбі проти безкарності".
"Ми закликаємо держави-учасниці та всі зацікавлені сторони системи правосуддя за Римським статутом підтвердити свою прихильність захищати принципи та цінності, закріплені в статуті, і зберігати цілісність суду, попри будь-які загрози", - заявили у Асамблеї.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна
- 19 травня російське МВС оголосило у розшук прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який видав ордер на арешт Путіна.
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