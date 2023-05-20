Про це йдеться в заяві Асамблеї.

Головування Асамблеї "висловило жаль щодо актів залякування та неприйнятних спроб підірвати мандат МКС щодо розслідування, покарання та запобігання вчиненню найтяжчих міжнародних злочинів".

"Захист доброчесності суду, зокрема його судової та прокурорської незалежності, має основоположне значення для успішного виконання ним свого мандату. Ми підтверджуємо нашу повну довіру до МКС як до незалежного та неупередженого суду", - йдеться в заяві.

Там також закликають усі держави поважати незалежність Міжнародного кримінального суду й "об’єднатись у боротьбі проти безкарності".

"Ми закликаємо держави-учасниці та всі зацікавлені сторони системи правосуддя за Римським статутом підтвердити свою прихильність захищати принципи та цінності, закріплені в статуті, і зберігати цілісність суду, попри будь-які загрози", - заявили у Асамблеї.