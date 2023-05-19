Росія оголосила в розшук гаазького прокурора Каріма Хана, який видав ордер на арешт Путіна
Російське МВС оголосило у розшук прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Карім Хан є прокурором Міжнародного кримінального суду в Гаазі і саме він видав ордер на арешт президента терористичної РФ Володимира Путіна.
Російське МВС відповіло на ордер - розшуком.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. У відповідь заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив завдати ракетного удару по суду в Гаазі.
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- Сьогодні, 4 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів.
- У Міжнародному кримінальному суді у Гаазі президент України Володимир Зеленський наголосив, що хоче бачити тут російського диктатора Володимира Путіна.
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