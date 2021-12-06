Спроба Зеленського запровадити в Україні монархію, - депутат Київради Таран прокоментував закон про олігархів
Депутат Київради Сергій Таран вважає, що закон про олігархів є шляхом до узурпації влади президентом Володимиром Зеленським
Про це він заявив у ефірі програми "Тиждень з Марією Гурською" на Еспресо.TV.
"Цей закон Зеленського про олігархів - спроба запровадити в Україні монархію. Коли монарх своїм указом призначає, хто є хорошим у суспільстві, а хто є поганим. Без суду, без слідства, без якихось прав людини", - вважає Таран.
На його думку, Венеціанська комісія акцентує на цьому увагу у своєму висновку щодо закону.
"Скаже своє слово владі, яка в такий спосіб намагається зупинити в Україні розвиток демократії та навпаки узурпувати владу в руках президента Зеленського, який і так має до того монобільшість і всі можливості, щоб боротись з ким завгодно. Аби було бажання", - підсумував депутат Київради.
- Нагадаємо, 5 листопада президент Зеленський підписав закон №1780-IX, заявлений як інструмент для відокремлення великого бізнесу від політичної боротьби та для обмеження деструктивного впливу олігархів на економіку України.
- Кабінет міністрів України затвердив “План заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами)”
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