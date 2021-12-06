Спроба Зеленського запровадити в Україні монархію, - депутат Київради Таран прокоментував закон про олігархів

Про це він заявив у ефірі програми "Тиждень з Марією Гурською" на Еспресо.TV.



"Цей закон Зеленського про олігархів - спроба запровадити в Україні монархію. Коли монарх своїм указом призначає, хто є хорошим у суспільстві, а хто є поганим. Без суду, без слідства, без якихось прав людини", - вважає Таран.



На його думку, Венеціанська комісія акцентує на цьому увагу у своєму висновку щодо закону.



"Скаже своє слово владі, яка в такий спосіб намагається зупинити в Україні розвиток демократії та навпаки узурпувати владу в руках президента Зеленського, який і так має до того монобільшість і всі можливості, щоб боротись з ким завгодно. Аби було бажання", - підсумував депутат Київради.





Нагадаємо, 5 листопада президент Зеленський підписав закон №1780-IX, заявлений як інструмент для відокремлення великого бізнесу від політичної боротьби та для обмеження деструктивного впливу олігархів на економіку України.

Кабінет міністрів України затвердив “План заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами)”