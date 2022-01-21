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Спробували розікрасти 2,5 млн грн на покупці програмного забезпечення: в Україні викрили посадовців Держспоживслужби

21 січня, 2022 п'ятниця
15:19
Кримінал ДБР

ДБР затримало керівників Держспоживслужби, які намагалися розікрасти 2,5 млн грн на закупівлі програмного забезпечення для держустанови

Про це повідомляє пресцентр ДБР.

За інформацією слідства, наприкінці 2021 року керівництво Держспоживсужби вирішило придбати програмне забезпечення за 2,5 млн грн. Проте аналогічна програма вже була закупили раніше й використовували в роботі.

До оборудки залучили підприємця, який мав перемогти в тендері та нібито створити необхідне програмне забезпечення. "Схему" провели з порушеннями, якнайшвидше, щоб встигнути закупити програмне забезпечення впродовж бюджетного року.

Після аукціону зловмисники склали підроблені документи про виконання робіт та перерахували кошти на рахунок підрядника. Після свят вони мали розділити гроші між усіма учасниками "схеми". Однак розкрадання бюджетних коштів попередили.

Зараз гроші арештовані на рахунках приватного підприємства.

Правоохоронці проводять обшуки.

Зловмисникам попередньо інкримінують зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Після проведення судових експертиз буде вирішено питання остаточної кваліфікації дій правопорушників та повідомлення про підозру.
 

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Новини
програмне забезпечення
закупівля
ДБР
зловмисники
посадовці
держспоживслужба
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