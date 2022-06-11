Спрощена процедура отримання українського громадянства може бути лиш для іноземних воїнів ЗСУ, - Наливайченко
Ексголова Служби безпеки України, нардеп Валентин Наливайченко переконаний, всі інші повинні проходити ретельно процедуру отримання громадянства України без виключень
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Кілька місяців тому ми в парламенті проголосували та спростили процедуру набуття громадянства України для наших захисників. Для тих, хто зараз в лавах ЗСУ чи ТрО захищають нашу країну на фронті. Для них ми спростили й терміни, і процедуру набуття українського громадянства. Це єдине виключення", - наголосив він.
Наливайченко додав, що всі інші мають проходити ретельну перевірку для отримання громадянства України.
"Для всіх інших має існувати посилена і перевірка, і процедура набуття українського громадянства. Для цього при Президентові України за бюджетні кошти утримується комісія при Президентові України, аби вони здійснювали ці перевірки", - сказав Наливайченко.
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3 червня у Державній міграційній службі підтвердили, що президент Володимир Зеленський підписав указ щодо надання українського громадянства російському журналісту Олександру Невзорову та його дружині Лідії.
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