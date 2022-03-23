Спрощено процедуру ввезення будівельної продукції для відбудови інфраструктури та розширено перелік товарів критичного імпорту: Кабмін прийняв низку рішень

Про це повідомляє офіційний Facebook Кабміну України.



Спрощено процедуру щодо імпорту будівельної продукції, необхідної для відбудови зруйнованої інфраструктури. Будівельна продукція, яка виготовляється в країнах ЄС зможе ввозитись в Україну за спрощеною процедурою – на підставі документів, зокрема декларації показників будівельної продукції, відповідно до законодавства ЄС. Європейський виробник засвідчує, що продукція відповідає встановленим вимогам щодо її якості, безпечності та екологічності.



Спрощено проходження гуманітарної допомоги в Україну з-за кордону. Для її ввезення починаючи з 23 березня потрібен лише один документ — декларація, яка заповнюється на митниці. Також скасовано список товарів, які визнавалися гуманітарною допомогою. Можна ввезти всі легальні товари, які направляються в Україну як гуманітарна допомога, без будь-яких обмежень. Тепер не потрібно отримувати довідки від ВЦА чи інших органів влади, аби завести гуманітарний вантаж.



Дозволено керувати вантажівками до 7,5 тонн власникам посвідчень водія категорії В.



Діти, які залишилися без піклування батьків, під час воєнного стану можуть бути влаштовані у прийомні сім’ї чи дитячі будинки сімейного типу на умовах тимчасового влаштування. Спрощено процедуру влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку або піклування родичів.



Розширено перелік товарів критичного імпорту важливими для аграріїв позиціями. До переліку включено необхідну аграріям с/г техніку, запчастини, обладнання для с/г робіт. Йдеться про трактори, с/г машини, вантажівки, сідельні тягачі, обприскувачі, зрошувальне обладнання, сівалки, всю ґрунтообробну техніку, цистерни тощо.



Внесено зміни до Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії.



Програма "Доступні кредити 5-7-9%" розширена. Будь-який бізнес протягом дії воєнного стану та місяць після його завершення зможе отримати кредит під 0%. Після цього кредитна ставка становитиме 5%. Також збільшено максимальну суму кредиту до 60 млн грн.



7,6 млрд грн єПідтримки вже перераховано Урядом для допомоги українцям, які втратили роботу через війну та знаходяться на територіях, де ведуться найактивніші бойові дії. Заявки на отримання 6 500 грн від держави вже подали понад 3,1 млн українців.



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