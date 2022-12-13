США ближчими днями планують оголосити новий пакет допомоги для України
Сполучені Штати готують нові оголошення про виділення допомоги Україні в умовах її протистояння російській агресії
Про це заявив у понеділок під час пресбрифінгу в Білому домі радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Укрінформ.
"Минулої п’ятниці ми оголосили про виділення ще $275 мільйонів для військової підтримки України. Ближчими днями ми матимемо додаткові оголошення",- зауважив представник Білого дому.
Він підкреслив, що США продовжують стежити за розвитком подій в Україні. За його словами, у Вашингтоні хочуть бути певними, що будь-які спроби РФ досягти переваги як на полі бою або у знищенні військової інфраструктури, будуть послаблені.
"Тож наша увага зосереджуватиметься на тих речах, які становлять справжню загрозу для України й українського народу", - підкреслив Салліван.
- Нагадаємо, минулої п’ятниці США оголосили про виділення чергового пакета військової допомоги Україні на суму $275 мільйонів, який включав ракети для систем HIMARS, 80 тисяч снарядів калібру 155 мм, засоби протидії БПЛА, броньовані транспортери HMMWV, близько 150 електрогенераторів та інше обладнання.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.42
Купівля 39.42Продаж 40.19
-
EUR
Купівля 40.8Продаж 41.87
- Актуальне
- Важливе