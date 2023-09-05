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Війна з Росією: хроніка
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США, Британія та ЄС тиснуть на ОАЕ з метою зупинити допомогу РФ у війні з Україною,– ЗМІ

5 вересня, 2023 вiвторок
03:14
Війна з Росією Президент ОАЕ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян (ліворуч) та Володимир Путін

Офіційні особи США, Великобританії та Європейського Союзу планують цього тижня спільно чинити тиск на Об’єднані Арабські Емірати, щоб вони припинили поставки товарів до Росії, які могли б допомогти Москві у її війні проти України

Про це повідомив Про це повідомив Reuters з посиланням на американських і європейських офіційних осіб.

За даними медіа, офіційні особи з Вашингтона та європейських столиць відвідали ОАЕ 4 вересня в рамках спільного зусилля, спрямованого на те, щоб комп’ютерні чіпи, електронні компоненти та інші так звані продукти подвійного використання, які мають як цивільне, так і військове застосування, Росія не отримувала, пише Reuters.

У серпні повідомлялося, що російські авіакомпанії з травня 2022-го до червня цього року закупили запчастини на 1,2 мільярда доларів, попри запроваджені проти Росії санкції. Серед купленого обладнання були необхідні для підтримки літака в льотному стані деталі (пристрої американської компанії Northrop Grumman, клапани тиску в кабіні, шасі).

  • У кінці серпня журналісти Reuters з'ясували, що запчастини потрапляли до Росії через посередницькі компанії в низці країн, зокрема, ОАЕ.
  • Нагадаємо, у травні Reuters повідомляв, що ОАЕ наживаються на санкціях, ставши центром РФ для торгівлі золотом.
ОАЕ
санкції проти Росії
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