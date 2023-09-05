США, Британія та ЄС тиснуть на ОАЕ з метою зупинити допомогу РФ у війні з Україною,– ЗМІ
Офіційні особи США, Великобританії та Європейського Союзу планують цього тижня спільно чинити тиск на Об’єднані Арабські Емірати, щоб вони припинили поставки товарів до Росії, які могли б допомогти Москві у її війні проти України
Про це повідомив Про це повідомив Reuters з посиланням на американських і європейських офіційних осіб.
За даними медіа, офіційні особи з Вашингтона та європейських столиць відвідали ОАЕ 4 вересня в рамках спільного зусилля, спрямованого на те, щоб комп’ютерні чіпи, електронні компоненти та інші так звані продукти подвійного використання, які мають як цивільне, так і військове застосування, Росія не отримувала, пише Reuters.
У серпні повідомлялося, що російські авіакомпанії з травня 2022-го до червня цього року закупили запчастини на 1,2 мільярда доларів, попри запроваджені проти Росії санкції. Серед купленого обладнання були необхідні для підтримки літака в льотному стані деталі (пристрої американської компанії Northrop Grumman, клапани тиску в кабіні, шасі).
- У кінці серпня журналісти Reuters з'ясували, що запчастини потрапляли до Росії через посередницькі компанії в низці країн, зокрема, ОАЕ.
- Нагадаємо, у травні Reuters повідомляв, що ОАЕ наживаються на санкціях, ставши центром РФ для торгівлі золотом.
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