Російські авіакомпанії отримали запчастин щонайменше на $1,2 млрд в обхід санкцій, - Reuters

Про це інформує Reuters з посиланням на митні дані.

"Попри західні санкції, спрямовані на те, щоб перешкодити російським авіаперевізникам закуповувати деталі для своїх літаків Airbus і Boeing, "Уральські авіалінії" імпортували понад 20 пристроїв американського виробництва з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року", - пише видання.

Загалом, з травня 2022 року, коли в США та Європі діяли найбільш жорсткі торговельні обмеження й експортні заборони російські авіакомпанії отримали запчастини для літаків щонайменше на 1,2 мільярда доларів. Йдеться як про критичне обладнання для забезпечення льотної здатності літака, наприклад пристрої Northrop Grumman, клапани тиску в кабіні, дисплеї в кабіні та шасі, так і простіші запасні частини, як-от кавоварки, телефонні трубки бортпровідників і сидіння для унітазів.

"Митні записи показали, що деталі потрапили в Росію через посередників у таких країнах, як Таджикистан, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Туреччина, Китай і Киргизстан - жодна з яких не схвалила західні санкції щодо Росії", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що це не вся вартість авіаційних запчастин імпортованих за понад рік. Адже отримані документи стосуються лише постачань, які були адресовані російським авіакомпаніям або їхнім технічним підрозділам, а не деталей літаків, які надходили до інших компаній у РФ.

Керівник московського авіаційного аналітичного центру "АвіаПорт" Олег Пантелєєв сказав, що вони знайшли вихід з ситуації: "Спочатку був шок, ніхто не знав, що робити. За два-три місяці було знайдено нові канали постачання, а за шість-дев'ять місяців з'явилося досить багато альтернатив, що дало змогу знизити ціни та терміни постачання.

Видання пише, що західні санкції створили проблеми для російської авіації. Однак на 1 травня цього року російські перевізники мали 541 західний літак, який був у використанні або на технічному обслуговуванні. Це приблизно так само, як до введення санкцій, якщо врахувати 75 літаків, які були орендовані російськими авіакомпаніями й повернуті їхніми іноземними власниками.

Що відомо про санкції щодо російських авіакомпаній

Проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.

14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.

1 жовтня тогоріч Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.

З кінця 2022 року у Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їх численних поломок та аварій.