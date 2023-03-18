США депортує росіян, які втекли від мобілізації, - The Guardian
США відновили депортації до Росії, зокрема нещодавно було депортовано росіянина, який утік від мобілізації
Про це повідомляє The Guardian.
Після початку повномасштабного вторгнення США зупинили депортації громадян РФ. Але за інформацією джерела, у Штатах непомітно відновили такі процеси.
Зокрема нещодавно було депортовано росіянина, який шукав притулку, бо боявся мобілізації на батьківщині. Імміграційна та митна служба США заявила, що здійснює висилку відповідно до керівних принципів США.
Журналісти The Guardian дали запит на коментар, але у Білому домі не відповіли на запитання, коли саме відновилися депортації до Росії.
Адвокатка з Техасу Дженніфер Скарборо зізналась, що серед її клієнтів назбиралось четверо росіян, які попросили притулку в США через страх бути мобілізованими.
- 21 лютого Головне управляння розвідки повідомило, що в Росії у березні планують провести чергову хвилю мобілізації та створюють умови для призову студентів закладів вищої освіти.
- Британська розвідка вважає, що у Росії вирішили збільшити призовний вік, аби після закінчення навчання мобілізувати студентів та збільшити чисельність війська.
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