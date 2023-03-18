США депортує росіян, які втекли від мобілізації, - The Guardian

Про це повідомляє The Guardian.

Після початку повномасштабного вторгнення США зупинили депортації громадян РФ. Але за інформацією джерела, у Штатах непомітно відновили такі процеси.

Зокрема нещодавно було депортовано росіянина, який шукав притулку, бо боявся мобілізації на батьківщині. Імміграційна та митна служба США заявила, що здійснює висилку відповідно до керівних принципів США.

Журналісти The Guardian дали запит на коментар, але у Білому домі не відповіли на запитання, коли саме відновилися депортації до Росії.

Адвокатка з Техасу Дженніфер Скарборо зізналась, що серед її клієнтів назбиралось четверо росіян, які попросили притулку в США через страх бути мобілізованими.