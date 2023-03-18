Про це заявила в п’ятницю під час засідання Ради Безпеки ООН постійна представниця США при Організації Лінда Томас-Грінфілд, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати після вторгнення (РФ – ред.) надали майже $2 мільярди гуманітарної допомоги тим, хто її потребує в Україні та регіоні. І ми передали уряду України майже $15,5 мільярдів прямої бюджетної підтримки через механізми Світового банку. Ми плануємо надати додаткові $7,4 мільярда до вересня", - зауважила представниця США.

У цьому зв’язку вона закликала решту міжнародної спільноти продовжувати докладати зусиль на підтримку українців. Томас-Грінфілд нагадала, що 15 лютого ООН оголосила про необхідність залучити $3,9 мільярда для агентств і неурядових організацій для забезпечення гуманітарною допомогою людей в Україні, а також $1,7 мільярда для підтримки країн, які приймають мільйони українських біженців.

Однак, підкреслила представниця США, необхідно йти далі.

"Просто фінансування недостатньо. Члени Ради Безпеки мають надалі наполягати на безперешкодному гуманітарному доступі на всій території Україні, як минулого місяця це зробила 141 держава-член",- наголосила глава місії США при ООН.

Вона також підкреслила необхідність припинити атаки РФ по цивільному населенню й критичній інфраструктурі України, які, в тому числі перешкоджають доставці гуманітарної допомоги в тимчасово окуповані регіони України.