США домагатимуться притягнення Лукашенка до відповідальності за підтримку вторгнення РФ в Україну, - посольство
Сполучені Штати притягатимуть білоруського диктатора Олександра Лукашенка до відповідальності за підтримку повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Про це йдеться на сайті посольства США в Білорусі.
"З 24 лютого білоруські демократичні сили ясно дали зрозуміти, що народ проти вторгнення Росії в Україну, проти підтримки режиму Лукашенка в цій війні, проти спроб образити суверенітет і незалежність обох країн", - йдеться в заяві.
У зверненні до Дня Незалежності України американські дипломати заявили, що зосередженість режиму Лукашенка виключно на збереженні влади підірвала суверенітет Білорусі і поставила територію країни, її повітряний простір та інфраструктуру на службу військовим потребам Росії.
У посольстві додали, що білоруські добровольці б'ються разом з українськими військами, захищаючи територію України.
"Білоруси вживають заходів щодо недопущення перекидання російських боєприпасів і військової техніки через територію Білорусі в Україну", - йдеться в заяві.
Дипломати підкреслили, що США продовжать притягати режим Лукашенка до відповідальності за порушення прав людини і політичні переслідування опозиції, а також за його підтримку війни РФ проти України.
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