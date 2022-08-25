English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ США домагатимуться притягнення Лукашенка до відповідальності за підтримку вторгнення РФ в Україну, - посольство

США домагатимуться притягнення Лукашенка до відповідальності за підтримку вторгнення РФ в Україну, - посольство

25 серпня, 2022 четвер
10:54
Світ Лукашенко

Сполучені Штати притягатимуть білоруського диктатора Олександра Лукашенка до відповідальності за підтримку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Про це йдеться на сайті посольства США в Білорусі.

"З 24 лютого білоруські демократичні сили ясно дали зрозуміти, що народ проти вторгнення Росії в Україну, проти підтримки режиму Лукашенка в цій війні, проти спроб образити суверенітет і незалежність обох країн", - йдеться в заяві.

У зверненні до Дня Незалежності України американські дипломати заявили, що зосередженість режиму Лукашенка виключно на збереженні влади підірвала суверенітет Білорусі і поставила територію країни, її повітряний простір та інфраструктуру на службу військовим потребам Росії.

У посольстві додали, що білоруські добровольці б'ються разом з українськими військами, захищаючи територію України.

"Білоруси вживають заходів щодо недопущення перекидання російських боєприпасів і військової техніки через територію Білорусі в Україну", - йдеться в заяві.

Дипломати підкреслили, що США продовжать притягати режим Лукашенка до відповідальності за порушення прав людини і політичні переслідування опозиції, а також за його підтримку війни РФ проти України.

  • За оцінками білоруського громадського діяча Франака Вячорки, лише за перші 2,5 місяці повномасштабної війни, РФ випустила з території Білорусі по Україні 700 ракет.
  • 24 серпня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав українців з Днем Незалежності та побажав "мирного неба".
  • В Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що наразі загрози нападу на Україну з території Білорусі немає

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Білорусь
війна з Росією
США
Читайте також:
Сергій Шойгу
24 серпня, 2022 середа
Шойгу пояснив, чому "спецоперація" в Україні затяглася на пів року
Путін Шольц
22 серпня, 2022 понедiлок
"У Шольца урвався терпець, і він почав говорити відверто: Путін хоче новий пакт Молотова – Ріббентропа", – Клімкін
Радбез ООН
24 серпня, 2022 середа
Росія намагалась заблокувати виступ Зеленського на засіданні Радбезу ООН
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.55
    Купівля 39.55
    Продаж 40.33
  • EUR
    Купівля 39.49
    Продаж 40.48
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
25 серпня
10:58
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют: скільки коштують долар та євро в обмінниках 25 серпня
10:44
Ексклюзив
Миколаїв
Увечері 24 серпня портову інфраструктуру Миколаєва ворог обстріляв зі РСЗВ "Смерч", - депутатка облради Москаленко
10:30
Пентагон
Україні для нинішніх цілей більше потрібні ракети GMLRS з дальністю 70-80 км, а не ATACMS - на 300, - Пентагон
10:02
Північний потік газ
Канада планує повернути Німеччині решту газових турбін для "Північного потоку"
09:56
на фото: Сергій Гамалій
Внаслідок ворожих ударів по Хмельниччині троє людей поранено
09:47
Ексклюзив
Сергій Згурець
Заява Шойгу щодо сповільнення наступу говорить про певне вичерпання наступальних можливостей росіян, але це не означає перелом на лінії фронту, - Згурець
09:46
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Загарбники зосереджують військову техніку за 60 метрів від реактора на ЗАЕС, – британська розвідка
09:34
Інфографіка
збили російський гелікоптер Мі-28
Генштаб про втрати РФ за час повномасштабної війни: близько 45,8 тис. окупантів, 148 ППО та 202 гелікоптери
09:31
Харків
Упродовж доби ворог обстріляв заклад освіти й будинки цивільних на Харківщині, є постраждалі
09:12
Вибухи у Слов'янську
У Слов'янську пролунало три потужні вибухи, пошкоджено багатоповерхівки
09:12
Росія обстріляла залізничну станцію Чаплине
Рашистський обстріл селища Чаплине на Дніпропетровщині: рятувально-пошукові роботи завершилися, загинули 25 людей
09:01
Рашисти продовжують обстрілювати Миколаїв та область
Окупанти вночі вдарили ракетами С-300 по житловому сектору Миколаєва: пошкоджено будинки
08:42
Ексклюзив
Бахмут
Методи ворога не змінюються, він рівняє з землею Бахмут та Сіверськ, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
08:39
Рашисти не припиняють обстрілювати Дніпропетровщину
Росіяни вночі обстріляли 4 райони Дніпропетровщини: зруйновано будинки, 8 постраждалих
08:36
ракетний удар РФ по Одещині
За 24 серпня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини, ще одна людина отримала поранення
08:23
пенсіонери
Понад 2/3 пенсіонерів виїхали з окупованих територій Луганщини, - Гайдай
08:21
Місяць
NASA розпочинає нову місію: випробує ракету для польоту на Місяць
08:11
Оновлено
Ракетний удар
Ворог вдарив ракетами по Вишгородському району Київщини
07:55
Микола Княжицький
Проросійський закон про медіа
07:37
окупанти
Окупанти безуспішно намагалися наступати й вести штурм на кількох напрямках, - Генштаб ЗСУ
07:13
Олексій Данілов
Данілов закликає готуватися до затяжних боїв з Росією: ми матимемо велику війну з нею
07:00
"Дніпро-1"
"АЕК Ларнака" - "Дніпро-1": де та коли дивитись матч українців за вихід у Лігу Європи
06:58
Нед Прайс
Судилище над українськими бійцями в Маріуполі стане знущанням із правосуддя, - держдеп США
06:34
Жозеп Боррель
Боррель: У Європі мають бути готовими платити свою ціну за спільну свободу й безпеку
06:10
Пентагон
Українська армія протягом кількох років поступово перейде на озброєння НАТО, - Пентагон
06:00
"Рейнджерс" - ПСВ, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
05:43
ЗСУ збили 4 ворожих безпілотники
05:37
електромобіль
У Китаї через перебої з електрикою почали відключати зарядні станції Tesla і NIO
04:50
Google
Google запускає кампанію протидії дезінформації про біженців з України
04:14
касетні снаряди
Рашисти обстріляли Кривий Ріг касетними боєприпасами, – Вілкул
03:44
ЗСУ танк
Українське військо відбило у росіян окупованих територій завбільшки з Данію, – ІSW
03:16
На фото Збройні сили України
Українська авіація завдала чотири удари по ворогу на Херсонщині, – ОК "Південь"  
02:52
Сталлоне
Були 30 років разом. Дружина Сільвестра Сталлоне подала на розлучення
02:16
Завод у Смілі, що був у заставі "дочки" російського Сбербанка, піде з молотка
01:15
Росіяни планують провести "судилище" над полоненими азовцями до Дня Незалежності України
Окупанти закрили квартал з будівлею філармонії у Маріуполі. Відлік до судилища над полоненими може йти на години, – Андрющенко
01:11
Трухін дтп
ДТП з Трухіним: суд оштрафував на 850 грн чоловіка, який назвав себе водієм автівки
00:49
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
З березня окупаційні війська затримали 26 працівників ЗАЕС, їх катують, – омбудсмен закликав прискорити направлення місії МАГАТЕ на станцію
00:40
Абсолютний "рекорд": у День Незалежності тривогу в українських регіонах оголошували 189 разів
00:16
Михайло Подоляк
"Прояв безпорадності та терористичної суті": в ОПУ відреагували на масований російський обстріл України 24 серпня
00:10
окупант
"П***ець нам. Сьогодні День Незалежності, вони вишкірили зуби": розвідка перехопила розмову окупанта з дружиною
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV