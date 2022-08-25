США домагатимуться притягнення Лукашенка до відповідальності за підтримку вторгнення РФ в Україну, - посольство

Про це йдеться на сайті посольства США в Білорусі.

"З 24 лютого білоруські демократичні сили ясно дали зрозуміти, що народ проти вторгнення Росії в Україну, проти підтримки режиму Лукашенка в цій війні, проти спроб образити суверенітет і незалежність обох країн", - йдеться в заяві.

У зверненні до Дня Незалежності України американські дипломати заявили, що зосередженість режиму Лукашенка виключно на збереженні влади підірвала суверенітет Білорусі і поставила територію країни, її повітряний простір та інфраструктуру на службу військовим потребам Росії.

У посольстві додали, що білоруські добровольці б'ються разом з українськими військами, захищаючи територію України.

"Білоруси вживають заходів щодо недопущення перекидання російських боєприпасів і військової техніки через територію Білорусі в Україну", - йдеться в заяві.

Дипломати підкреслили, що США продовжать притягати режим Лукашенка до відповідальності за порушення прав людини і політичні переслідування опозиції, а також за його підтримку війни РФ проти України.

За оцінками білоруського громадського діяча Франака Вячорки, лише за перші 2,5 місяці повномасштабної війни, РФ випустила з території Білорусі по Україні 700 ракет.

24 серпня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав українців з Днем Незалежності та побажав "мирного неба".

В Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що наразі загрози нападу на Україну з території Білорусі немає

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