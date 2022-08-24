Привітання оприлюднено на офіційному сайті Лукашенка.

"Переконаний, що сьогоднішні протиріччя не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн. Білорусь і надалі продовжуватиме виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях", - заявив Лукашенко.

Він побажав українцям "мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя".

За оцінками білоруського громадського діяча Франака Вячорки, лише за перші 2,5 місяці повномасштабної війни, РФ випустила з території Білорусі по Україні 700 ракет.

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