Після сотень ракет: Лукашенко наважився привітати українців з Днем Незалежності та побажав "мирного неба"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав українців з Днем Незалежності та побажав "мирного неба"
Привітання оприлюднено на офіційному сайті Лукашенка.
"Переконаний, що сьогоднішні протиріччя не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн. Білорусь і надалі продовжуватиме виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях", - заявив Лукашенко.
Він побажав українцям "мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя".
- За оцінками білоруського громадського діяча Франака Вячорки, лише за перші 2,5 місяці повномасштабної війни, РФ випустила з території Білорусі по Україні 700 ракет.
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