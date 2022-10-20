США допоможуть Україні відновити пошкоджену внаслідок війни інфраструктуру

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України на своєму сайті.

На сайті зазначили, що Заяву підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр транспорту США Піт Буттіджедж та міністр торгівлі США Джина Раймондо. Вона передбачає створення Спільної робочої групи, яка допомагатиме залучати американські державні інституції, бізнес та експертів до процесу відновлення інфраструктури України.

"Наразі наш пріоритет – «проєкти виживання», які дозволять українській економіці вистояти в умовах війни та повернути нормальне життя на деокуповані території", - прокоментував Олександр Кубраков.

Він також зазначив, що для ефективного залучення бізнесу потрібні нові швидкі інструменти для закупівель, які будуть спиратися не тільки на фактор ціни, але й на інші компетенції.

Наразі сторони домовилися найближчим часом провести перше засідання Спільної робочої групи. Координувати її роботу будуть Міністерство інфраструктури України, міністерство транспорту США та міністерство торгівлі США.

Також у Міністерстві інфраструктури повідомили, що американські партнери готові посприяти відновленню зруйнованих мостів України. З початку повномасштабного вторгнення було зруйновано 322 мости. Наразі ремонтні роботи ведуться вже на 47 з них. Також поруч із ними облаштовано уже понад 50 тимчасових переправ.

19 жовтня представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що результати виборів у США ніяк не вплинуть на підтримку України.